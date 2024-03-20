Названы самые дешевые авто с расходом топлива до 5 л на 100 км

Названы самые дешевые авто с расходом топлива до 5 л на 100 км5
- 20.03.2024, 9:51
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Какая модель возглавила рейтинг?
Автомобили с низким расходом топлива, которые помогают экономить и позволяют реже заезжать на АЗС, всегда пользуются спросом. Эксперты назвали лучшие автомобили с расходом менее 5 л/100 км. При этом все модели недорогие.
В каких-то случаях гибридная силовая установка позволяет реже заливать топливо в машину, ведь часть пути можно проехать с помощью электромотора. В других машинах выручает экономичный ДВС небольшого объема. Рейтинг экономичных гибридных машин с низким расходом топлива составили в WhatCar.
Лучшие экономичные автомобили с низким расходом топлива
Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid;
Toyota Yaris 1.5 Hybrid;
Suzuki Ignis K12D 1.2 Dualjet Hybrid;
Skoda Octavia 2.0 TDI 115;
Suzuki Celerio 1.0;
Opel Astra 1.6 CDTi 110 Ecoflex;
Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid;
Seat Leon 1.6 TDI 110 Ecomotive;
Volkswagen Up! 1.0 S/S 60;
Suzuki Baleno 1.0.
Opel Astra
Toyota Yaris Cross – современный кроссовер, который оказался бескомпромиссно экономичным. Все благодаря гибридной системе.
Suzuki Celerio – городской компакт. Небольшие размеры обеспечивают скромный аппетит. А Skoda Octavia – как всегда, во всех смыслах самый универсальный вариант.