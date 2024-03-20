«Три вещи делают планы Путина невозможными» 4 20.03.2024, 15:59

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Александр Мусиенко

Кремль вдруг переключил внимание от украинской границы.

В России на очередной срок «переизбрали» Путина. Пойдет ли Кремль после этого на эскалацию конфликта с Западом?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с известным политическим экспертом, руководителем украинского Центра военно-правовых исследований Aлександром Мусиенко:

— Кремль вполне может пойти на это. Я и ранее говорил, что активность России вокруг стран Балтии и определенные движения в Беларуси свидетельствуют о том, что Путин рассматривает такой сценарий.

Под угрозой сейчас, в первую очередь, Литва. Об этом свидетельствует и проверка боеготовности, которую проводит Лукашенко в 15 км от границы с Литвой. Он вдруг переключил внимание от украинской границы туда. Добавлю сюда и заявления о ядерном оружии в Беларуси.

Все это говорит о том, что РФ всерьез рассматривает сценарий прямого столкновения. Как один из сценариев, россияне могут попытаться прорваться в Литву и завезти туда «Искандеры» с ядерными боеголовками.

Это серьезный вызов НАТО. И целью здесь не ставится обязательная оккупация стран Балтии. Цель другая: заставить страны Запада сесть за «стол переговор» и принять российские условия. Это очень опасный сценарий.

Многие аналитики логически считают, что Россия сейчас может быть не готова к этому. Ей необходимо нарастить свою военную мощь. Но дело в том, что Путин довольно-таки часто действует иррационально, идя против логики. Так было уже не единожды.

Поэтому необходимо рассматривать все сценарии, даже самые угрожающие. Это дает возможность эффективнее подготовиться и сделать данные сценарии невозможными.

Три элемента, которые необходимо делать для того, чтобы Путин просто не смог реализовать свои планы: мобилизация поддержки Украины; переброска дополнительных войск и вооружений в Литву, Латвию, Эстонию и Финляндию; интенсивные и частые учения восточного фланга НАТО.

— Президент Франции Макрон не просто допустил введение войск НАТО на территорию Украины, но и озвучил конкретные условия этого шага. Сейчас тему размещения французских войск в Украине активно обсуждают на телеканалах Франции. Насколько такая позиция властей ядерного государства болезненна для Кремля?

— Очень болезненно. Путин не ожидал такой реакции. Он считает, что только он может играть на эскалацию, повышать ставки. Оказалось же, что в эту «игру» можно играть вдвоем.

Макрон спутал карты Путину, сделав две вещи. Во-первых, мобилизовав внимание Запада к Украине. Во-вторых, заявив, что если необходимо, то нужно и войска отправить в Украину. Это обескуражило Путина. К тому же, на поле боя российская армия не достигла ожидаемого результата, понесла большие потери.

На фоне этого Россия решила подключить проверку боеготовности белорусской армии у границы с Литвой.

— Вчера кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что США в случае его победы останутся в НАТО и пообещал помощь Европе в случае нападения. Что означает такая смена риторики?

— Ничего неожиданного. Я уже говорил о том, что не нужно к заявлениям Трамп, которые он делает во время избирательной кампании, относится болезненно.

Да, они имеют вес, но Трамп — это человек, имеющий медийный опыт и мощную команду вокруг себя. Ему необходимо отдать должное, он мастер сделать такие заявления, которые мировые СМИ будут обсуждать два месяца. Это талант.

Скажу, что сейчас Трамп сказал абсолютную правду: США не выйдут при нем из НАТО. Штаты не могут уйти в изоляцию. Ведь есть бизнес, работающий по миру, политические, экономические интересы и так далее.

Трамп сейчас сделал ответственное заявление. Это свидетельство того, повторюсь, что не нужно его заявления во время избирательной компании воспринимать тревожно.

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