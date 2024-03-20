Украинский генерал: ВСУ нанесли колоссальный удар по моральному состоянию оккупационной армии 20.03.2024, 17:03

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И по резервам живой силы.

Несмотря на численное преимущество, российский технический и мобилизационный ресурс ограничен. Поддерживать интенсивность боев на текущем уровне агрессор сможет лишь до середины лета, рассказал в интервью 24 Каналу генерал армии в отставке, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж.

По его словам, командование ВСУ выбрало правильную стратегию на истощение вражеских резервов. Ежедневные потери на уровне около тысячи бойцов являются колоссальным ударом по резервам живой силы и в целом моральному состоянию оккупационной армии, считает Маломуж.

«Сейчас мы видим, что продолжается физическое, моральное и технологическое исчерпание сил врага. Украина ежедневно нейтрализует десятки танков, БМП, ракетные системы - все это серьезный удар, даже несмотря на то, что у оккупантов работает военно-промышленный комплекс. Россияне еще много всего имеют. На таком же уровне могут держаться еще несколько месяцев. Пока у них есть ресурс, но, думаю, он иссякнет к июню - июлю, когда мы получим сверхмощное вооружение, а особенно боеприпасы различных типов», - подчеркнул он.