Рейд повстанцев в РФ имеет военные цели: эксперт указал на интересную деталь 20.03.2024, 18:29

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Рейд начался накануне выборов в РФ и продолжается до сих пор.

Рейд РДК, Легиона «Свобода России» и Сибирского батальона на территорию Белгородской и Курской областей хорошо влияет на ситуацию на поле боя, заявил украинский военный эксперт Петр Черник.

- Это однозначно военная операция, вопрос только в том, какие ее масштабы. Чтобы был коэффициент успешности, должна вырасти численность этого контингента. Для нас хорошо, что там происходит. Потому что по большому счету, это можно назвать гражданской войной. Ведь одни граждане РФ с оружием в руках борются с другими гражданами РФ. Желаем им исключительно успеха и надеемся, что этот процесс будет масштабирован, - пояснил Черник.

Он также добавил, что в случае масштабирования, Россия вряд ли будет массово перебрасывать на это направление вооруженные силы. По словам Черника, РФ может поставить на защиту собственной территории бойцов Нацгвардии.

- Это должно быть 1 к 3 - 1 к 5. Путин сам сказал, что зашло не менее 300 человек, следовательно РФ для полноценного сдерживания или отражения территорий надо не менее 900 человек. А это полноценная тактически-батальонная группа и это точно будет отвлекаться от потребностей фронта. Чем больше этот контингент будет, тем лучше для нас, - сказал Черник.