Бывшая жена Кольцова: Скорее всего, он был очень пьян 20.03.2024, 19:08

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Юлия Михайлова с сыновьями: Александром (крайний слева), Стефаном и Даниилом, 27 февраля 2024 года. Фото: Instagram

Юлия Михайлова рассказала детали трагедии.

Экс-хоккеист сборной Беларуси Константин Кольцов погиб в возрасте 42 лет. Трагедия произошла в отеле в Майами, где останавливался спортсмен. Он собирался на теннис, чтобы поддержать свою девушку Арину Соболенко, которая будет играть на стартовавшем 19 марта Miami Open. Вчера распространилась версия со ссылкой на полицию, что Кольцов покончил жизнь самоубийством. Но, возможно, это был поспешный вывод. «Зеркало» связалось с бывшей женой Константина Юлией Михайловой, которая живет с детьми в США (и очень близко от места происшествия), и она рассказала детали трагедии.

«Трагедии ничего не предвещало»

— Только что разговаривала с медицинским экспертом, — отмечает Юлия. — Следствие взяло материалы на токсикологические анализы. Все результаты будут готовы в течение месяца. У полиции остался также телефон и ноутбук Константина — до завершения расследования. Прямо сейчас нельзя точно утверждать, был ли это суицид или несчастный случай.

— Каково ваше мнение?

— Это был несчастный случай. У нас остался старый семейный компьютер с электронной почтой Константина. Я знала пароли, и удалось открыть некоторые письма. У Константина были дальше забронированы апартаменты в ином месте. Были оплачены покупки, которые еще не пришли. Надолго арендована машина. То есть он не собирался уходить из жизни. Всякое, конечно, может в голове стрельнуть, но трагедии ничего не предвещало.

— На каком этаже жил Константин?

— На 23-м. Этот отель в Майами, где все случилось, находится примерно в часе езды от нашего дома.

— Вы были там?

— Нет. Собираемся поехать в четверг. В отеле еще остался чемодан Константина с одеждой и вещами.

«Константин хотел встретиться с детьми на ужин»

— От кого вы узнали печальную новость?

— От детектива. Это было 18 марта. Мне вначале звонили несколько раз, спрашивали, дома ли я, говорили, что хотят что-то рассказать насчет Константина. А потом приехал детектив. Он старался, насколько это возможно, мягко преподнести новость. Но, понятно, у меня было шоковое состояние… Потом он делился информацией, корректно задал несколько вопросов, объяснил разные процедурные моменты и сказал звонить ему чуть что в любое время.

— Каково эмоциональное состояние ваших детей?

— Сложный вопрос. Стараемся не унывать. Не знаю, как еще сказать. Старшим сыновьям, Даниилу и Александру, труднее, они все хорошо понимают. Им 18 и 16 лет. Младшему, Стефану, пять лет. Он думает, что папа в сейчас в раю. Стефан, правда, спросил, как папа умер, но я пока ему не ответила. Наследником, кстати, здесь считается старший ребенок, а не бывшая жена или девушка. Поэтому надо будет возить Даниила с собой, чтобы расписываться во всех документах, связанных с делом.

— Вы собирались увидеться с Константином?

— Мы очень мало общались в последнее время. У каждого своя жизнь, к тому же он работал вдалеке от детей (последние два года Кольцов был помощником главного тренера в клубе «Салават Юлаев» из Уфы. — Прим. ред.). Константин в основном общался с ними по телефону. Насколько понимаю, в этот раз он хотел встретиться с детьми на ужин. Но Стефан рано ложится спать, что-то не получилось, и они собирались увидеться позже.

«В номере нашли пустые бутылки»

— Вас удивило сообщение насчет самоубийства?

— Думаю, это ваши коллеги что-то не так поняли. Или выдали предположение полиции о суициде за факт — все-таки люди редко падают сами по себе. Версию с убийством в полиции сразу отбросили: Константин был в номере один. Вот и сказали, что, возможно, было самоубийство. Но, повторюсь, ничего не предвещало, что Константин собирался спрыгнуть.

— Какова картина произошедшего после ознакомления со всеми деталями?

— Скорее всего, он был очень пьян. К сожалению, хоккеисты порой грешат этим. В номере, где останавливался Константин, нашли пустые бутылки из-под алкоголя. Там был балкон с видом на океан. Вероятно, Константин не уследил за своими действиями.

— Вы бы хотели, чтобы подтвердился несчастный случай?

— Да. Детям так было бы спокойнее. Даниил и Александр читали в интернете про самоубийство и, конечно, им не по себе. Там и другие разные версии выдвигались, пока ждала разговор с медэкспертом.

«К Соболенко у меня нормальное отношение»

— Как справляетесь одна со всем?

— У меня нет выбора. Выживаешь, как можешь. По-другому никак. Делаю лучшее, что могу делать.

— Много получили сообщений со словами поддержки?

— Очень. Писали люди из хоккейного мира, спортсмены и просто незнакомые. Я всем очень благодарна за слова и действия. Например, помог посол Беларуси в Вашингтоне, подсказал некоторые нюансы, проконсультировал.

— Вы хоть раз общались с Ариной Соболенко?

— Да, доводилось. Приятная девушка. Мой пост несколько лет назад был продиктован эмоциями, было очень больно. Я очень любила Константина… Но Соболенко хорошо относилась к моим детям, поэтому к ней у меня нормальное отношение.

— Где похоронят Кольцова?

— Собираем все документы, чтобы транспортировать останки Константина в Беларусь. Минск — его родина, там его брат, родственники. У меня там много друзей, я в хороших отношениях с родителями Кости. Да и у наших детей беларусское гражданство (сама Юлия родилась в Латвии. — Прим. ред.). Посмотрим, как все сложится. Жизнь в США дорогая, не знаю, где окажемся. Пока у детей тут школа, а там будет видно. Приходится сейчас решать кучу вопросов, с которыми раньше, понятно, не сталкивались.