Названы самые счастливые страны

Названы самые счастливые страны1
- 20.03.2024, 20:16
Доклад подготовила ООН.
Доклад об уровне счастья среди стран мира подготовила ООН. Рейтинг составляют ежегодно, а публикуют в преддверии праздника — Международного дня счастья. С 2012 года его отмечают 20 марта.
В рейтинге учитываются шесть показателей, пишет CCN: ВВП на душу населения, уровни социальной поддержки и свободы, ожидаемая продолжительность жизни, щедрость и отношение граждан к коррупции. Каждый фактор оценивается по десятибалльной шкале.
Лидер этого года — Финляндия. Причем первенство в рейтинге она удерживает уже семь лет. Жители этой страны довольны уровнем здравоохранения, образования, а еще уверены во взаимопомощи и честности сограждан. Также в числе счастливчиков оказались и «соседи» — Швеция и Норвегия.
Полный список первой десятки выглядит так:
1. Финляндия.
2. Дания.
3. Исландия.
4. Швеция.
5. Израиль.
6. Нидерланды.
7. Норвегия.
8. Люксембург.
9. Швейцария.
10. Австралия.
Кстати, положение стран в топ-10 практически не изменилось, разве что некоторые участники поменялись местами. Единственное существенное отличие — это попадание на десятую строчку Австралии, которая раньше была на 12-м месте. Годом ранее первую десятку замыкала Новая Зеландия.
Авторы исследования обратили внимание и на выбывших. Так, в топ-20 больше нет США (15-е место в прошлом году и 23-е в этом) и Германии (16-е место годом ранее против 24-й позиции в рейтинге этого года). В конце списка значатся Ливан, Лесото, Сьерра-Леоне и Конго. А страной с самым низким рейтингом счастья по-прежнему остается Афганистан.