Названы самые счастливые страны 1 20.03.2024, 20:16

Доклад подготовила ООН.

Доклад об уровне счастья среди стран мира подготовила ООН. Рейтинг составляют ежегодно, а публикуют в преддверии праздника — Международного дня счастья. С 2012 года его отмечают 20 марта.

В рейтинге учитываются шесть показателей, пишет CCN: ВВП на душу населения, уровни социальной поддержки и свободы, ожидаемая продолжительность жизни, щедрость и отношение граждан к коррупции. Каждый фактор оценивается по десятибалльной шкале.

Лидер этого года — Финляндия. Причем первенство в рейтинге она удерживает уже семь лет. Жители этой страны довольны уровнем здравоохранения, образования, а еще уверены во взаимопомощи и честности сограждан. Также в числе счастливчиков оказались и «соседи» — Швеция и Норвегия.

Полный список первой десятки выглядит так:

1. Финляндия.

2. Дания.

3. Исландия.

4. Швеция.

5. Израиль.

6. Нидерланды.

7. Норвегия.

8. Люксембург.

9. Швейцария.

10. Австралия.

Кстати, положение стран в топ-10 практически не изменилось, разве что некоторые участники поменялись местами. Единственное существенное отличие — это попадание на десятую строчку Австралии, которая раньше была на 12-м месте. Годом ранее первую десятку замыкала Новая Зеландия.

Авторы исследования обратили внимание и на выбывших. Так, в топ-20 больше нет США (15-е место в прошлом году и 23-е в этом) и Германии (16-е место годом ранее против 24-й позиции в рейтинге этого года). В конце списка значатся Ливан, Лесото, Сьерра-Леоне и Конго. А страной с самым низким рейтингом счастья по-прежнему остается Афганистан.