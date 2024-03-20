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Министр обороны Индонезии победил на президентских выборах

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  • 20.03.2024, 21:14
Министр обороны Индонезии победил на президентских выборах
Прабово Субианто

Прабово Субианто одержал победу с результатом 58,6% голосов.

Министр обороны Индонезии Прабово Субианто победил на президентских выборах, объявила Генеральная избирательная комиссия страны, пишет The Jakarta Post.

Он получил 96,2 млн голосов, или 58,6%. Бывший губернатор Джакарты Анис Басведан набрал 40,9 млн голосов, или 24,9%, а бывший губернатор провинции Центральная Ява Ганджар Праново — 27 млн голосов, или 16,5%.

Вице-президентом станет сын нынешнего главы государства Джоко Видодо — 36-летний Гибран Ракабуминг Рака (конституционный суд ранее ввел послабления в закон, прежде запрещавший занимать этот пост людям младше 40 лет). Сам Видодо не мог баллотироваться на третий срок и поддержал Субианто.

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