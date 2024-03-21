В Гомельской области женщину, которую признали умершей, поймали на преступлении 1 21.03.2024, 11:19

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Как это?

Прокуроры Гомельской области «при мониторинге средств массовой информации» случайно заметили казусную информацию — в декабре 2023 года была за кражу задержана женщина, которую объявили умершей в 2016 году, пишет nashaniva.com.

Проверкой было установлено, что гражданка в 2010 году была лишена родительских прав в отношении сына. С июня 2010 года женщина находилась в розыске, так как ее местонахождение не было известно.

Решением суда Добрушского района в 2011 году гражданка признана без вести пропавшей. По заявлению отдела образования спорта и туризма Добрушского райисполкома решением суда в апреле 2016 года она была объявлена умершей.

Согласно п. 1 ст.41 Гражданского кодекса Республики Беларусь гражданин может быть объявлен судом умершим, если о месте его жительства нет сведений в течение трех лет.

Отсутствие женщины по месту жительства было обусловлено ее желанием избежать исполнения обязанностей по содержанию, а также ответственности за их неисполнение, пишет прокуратура.

На сегодня прокуратура Добрушского района решает вопрос о взыскании в судебном порядке с «ожившей» гражданки выплаченных государством средств ее сыну.