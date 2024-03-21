«В бараках по всей стране – солдаты, сбежавшие с фронта» Илья Яшин

21.03.2024, 13:25

архивное фото

Цифры, которые не попали в красивую папочку с золотым гербом.

Выступая перед Федеральным Собранием, Владимир Путин заявил, что войну с Украиной «поддерживает абсолютное большинство российского народа».

Очевидно, у него есть какие-то цифры, подготовленные придворными социологами. Цифры эти Путину приносят в красивой папочке с золотым гербом, чтобы он мог публично жонглировать статистикой.

Мне в колонию цифры в папочках никто не приносит, но зато я собственными глазами вижу, что происходит вокруг. И хочу сказать: среди арестантской массы уверенно растет процент осужденных по 337-й статье УК РФ, т.е. за самовольное оставление воинской части.

В бараках по всей стране — солдаты, сбежавшие с фронта. С каждым этапом — пополнение военных отказников.

Основная часть бывших бойцов просто не возвращается на фронт из отпусков. Приезжают домой из кровавого ада, проводят время с родными, заливают воспоминания алкоголем… А когда приходит срок ехать обратно в зону боевых действий, начинают прятаться. Их находят и сажают.

Многие попадают за решетку прямо из госпиталей. Посеченные осколками солдаты, чудом выжившие под обстрелом, убеждены, что все долги Родине они отдали своим здоровьем и заслужили демобилизацию.

А Родина устами военного врача безразлично отвечает: годен, подлежит возвращению в часть. И люди решают, что лучше жизнь в тюрьме, чем смерть в окопе.

Хватает и тех, кто просто сбежал с фронта. Вынырнув из мясного штурма, человек вдруг осознает, что жизнь его висит на волоске и ничего не стоит. Тогда он бросает оружие и едет домой. А через неделю-другую на его запястьях уже защелкиваются наручники.

Когда меня посадили в июне 2022 года, уголовные дела за самовольное оставление части были экзотикой. Теперь же 337-я статья становится по-настоящему народной.

И поверьте: если война продолжится, к концу года тюрьмы и колонии окажутся забиты отказниками.

Но, разумеется, это не помешает Путину и дальше рассказывать байки про зашкаливающую популярность СВО, деловито заглядывая в красивую папочку с золотым гербом.

Илья Яшин, «Телеграм»