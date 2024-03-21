Бизнесмен из топ-50, у которого есть орден от Лукашенко, тайно избавился от своего бизнеса 4 21.03.2024, 14:19

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И купил огромный дом в Италии.

Бизнесмен Алексей Жуков, который занимает 50-е место в рейтинге самых успешных предпринимателей Беларуси, в 2023 году продал свою долю в холдинге «Алютех», пишет «Бюро» . Эта группа компаний специализируется на производстве роллет, ворот и алюминиевых профилей. Расследователи также узнали, что бизнесмен, который раньше получил орден от Александра Лукашенко, приобрел недвижимость в Италии стоимостью больше 11 млн евро. Мы публикуем этот материал с сокращениями, полную версию можно прочесть здесь.

Что известно о предпринимателе и его бизнесе

Алексей Жуков — один из самых успешных бизнесменов Беларуси, он занял 50-е место в прошлогоднем рейтинге предпринимателей, который составило издание «Белорусы и рынок». В 2013 году предприниматель получил орден из рук Александра Лукашенко за вклад в развитие экономики — за компанию «Алютех», которая была создана в 1996 году и в последующем стала крупнейший в Восточной Европе холдингом по выпуску роллет, ворот и алюминиевых профилей.

В группу компаний «Алютех» входят три завода и торговый дом в Беларуси, предприятие в России, логистический центр в Чехии, а также представительство в Украине.

Когда бизнес набирал обороты, в начале 2000-х Жуков основал на Кипре сеть компаний, через которые контролировал холдинг «Алютех». Кипрский след позже сыграет роль в бизнесе Жукова. В июле 2022 года фирмы, которые входят в группу компаний «Алютех», попали в черный список юрлиц с зарубежными акционерами. Среди них — «Алютех Воротные Системы» и «Алютех Инкорпорейтед». Этим компаниям Минск запретил распоряжаться акциями без ведома властей. Причина — корни из «недружественной» страны.

В 2018 году Алексей Жуков продал 75% акций «Алютеха» немецкой компании Hörmann.

Основной актив бизнесмена на Кипре — компания FJA Future Limited. Через нее Жуков владеет другими кипрскими фирмами, среди которых до недавнего времени была Elutek Investments Limited (подробнее о судьбе этой компании — ниже). Именно ей принадлежат три завода и торговый дом в Беларуси, представительства в Украине и логистический центр в Чехии, а также принадлежали филиалы в России.

Продажа доли в бизнесе компании из «недружественной» страны

До полномасштабного вторжения России в Украину «Алютех» поставлял продукцию как в страны постсоветского региона, так и в ЕС. Но через неделю после начала войны Евросоюз запретил ввозить некоторые товары из Беларуси. Холдинг «Алютех» лишился возможности поставлять в страны ЕС панели, ворота и двери из стали. Вскоре вступил в силу запрет и на импорт металлургической продукции из РФ, но панели, ворота и двери из стали не попали под новые ограничения Евросоюза. То есть из Беларуси некоторую продукцию «Алютеха» в ЕС вывозить уже было нельзя, а вот Россию запрет коснулся только в июне 2023 года. И «Алютех» воспользовался этой лазейкой, нарастив поставки из соседней страны, утверждают расследователи.

С помощью российского издания «Вёрстка» «Бюро» получило доступ к российским таможенным данным, которые проливают свет на схемы по обходу санкций. Согласно им, с июня по декабрь 2022 года российская компания «Алютех-Сибирь» поставила чешской фирме Alutech Systems S.R.O. панели, двери и ворота из стали, произведенные белорусским предприятием «Алютех Воротные Системы». Такие товары белорусского происхождения не должны попадать в ЕС, но лазейка в санкционном законодательстве, которая была до июня 2023-го, сделала это возможным. Общая стоимость поставленных товаров — свыше 5 млн долларов.

В 2022 году «Алютех» ввел в эксплуатацию производственный комплекс в Ленинградской области, а в 2023-м — новый завод площадью 20 000 м² в Новосибирской области.

Как узнало «Бюро», в августе 2023 года Алексей Жуков продал оставшиеся 25% акций «Алютеха» в кипрской фирме Elutek Investments Limited все той же компании Hörmann. Теперь немецкие предприниматели полностью контролируют белорусские заводы и украинские филиалы «Алютеха» через немецкую компанию Elutek Beteiligungs GmbH.

Российские активы группы «Алютех», включая завод в Новосибирске, перешли под контроль уже кипрской фирмы с очень похожим названием — Elutek Investments II Limited. Ее владельцы — Мартин Хёрман и все та же Elutek Beteiligungs GmbH.

Из отчетов основной кипрской компании Жукова FJA Future Limited расследователи узнали, что с 2017 по 2022 годы как бенефициар бизнесмен получил более 30 млн евро дивидендов, в том числе 12 млн евро в 2022 году.

Большой дом и друзья Путина

В процессе расследования журналистам удалось выяснить, что еще в 2018 году Алексей Жуков через одну из своих кипрских компаний купил дом на фешенебельном курорте Порто-Черво на итальянском острове Сардиния. Это особняк на 395 квадратных метров с 12 комнатами и бассейном. Его стоимость — практически 11,7 миллиона евро.

Неподалеку находятся виллы бизнесменов, приближенных к Владимиру Путину: Олега Дерипаски и братьев Ротенбергов.

Алексей Жуков отказал расследователям в комментарии.