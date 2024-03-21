Еще одна трагедия: студент Академии управления в Минске покончил с собой 4 21.03.2024, 16:18

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«Пошел с занятий писать объяснительную».

Несколько дней назад писалось о происшествии в БГУИР: с начала года в общежитиях университета покончили с собой трое студентов. В среду погиб еще один студент, но уже другого вуза. Второкурсник Академии управления выпал с балкона 17-го этажа. Предположительно, 18-летний парень покончил жизнь самоубийством, пишет «Зеркало».

ЧП произошло в Студенческой деревне. Общежитие № 9 на улице Чюрлениса принадлежит БГЭУ, но живут там студенты еще трех университетов. Как рассказала «Зеркалу» живущая там студентка экономического университета Марина, верхние этажи принадлежат БГТУ, БГУФК и Академии управления.

— Узнала о трагедии в 12 часов от знакомой, сразу начала искать чаты нашего общежития, — вспоминает девушка. — Там было фото тела погибшего парня и обсуждение, что это был суицид. Многие опускали это слово, но характеризовали его поступок именно так. Подробностей не было. Через короткое время все сообщения, касающиеся трагедии, удалили. За все время, что я здесь живу, таких страшных событий не было. Но знаю, что в других общежитиях моего университета были. Поэтому, когда я прочитала о случившемся, сердце было не на месте, не могла поверить, что это произошло у нас. Вечером ужасно не хотела возвращаться туда.

Студент Академии управления Никита учился на одном курсе с погибшим, но общались они не близко.

Студента звали Данила (имя изменено), ему было 18 лет, и учиться в Минск он приехал из Могилевской области. Никита рассказывает: перед трагедией парень опоздал на пару буквально «на минуту», из-за чего потребовали объяснительную.

— Он ушел с занятия писать ее, но больше не вернулся.

Говорили, что по камерам между приходом в общежитие и до момента падения было где-то 15-20 минут, то есть, видимо, человек шел на это целенаправленно, — считает Никита. — Дело, разумеется, не в самой объяснительной. У него, скорее всего, что-то копилось большой период времени, а это уже стало последней каплей.

На общих занятиях вел себя по-разному: порой сидел и громко смеялся с друзьями, а порой ходил подавленный. Но на этой неделе был незаметным.

А 20-го числа, перед самоубийством, он удалил страницу во «ВКонтакте». Но ее кто-то восстановил уже после смерти — либо СК, либо родные.

Журналисты отыскали страницу Данилы во «ВКонтакте». На ней — несколько рисунков (последний опубликован 16 февраля) и никаких постов, лишь упоминание об изменении фото профиля. Последняя публикация об этом — в середине февраля. В информации о себе молодой человек указал дату рождения и название вуза.

Как рассказывает Никита, в общежитии студентам сразу объявили, что можно обратиться к психологу, чтобы поговорить о случившемся. При этом, по его словам, учащимся «сказали не распространяться на эту тему» между собой, а сообщения в чатах стали чистить.

— Сегодня на парах многие делают вид, что всё в порядке, но абсолютно все беседы утихли, — делится он.

Что говорят представители общежития?

В администрации студгородка БГЭУ подтвердили, что 20 марта случилась трагедия, но пока не спешат называть произошедшее суицидом.

— Дело в том, что пока не закончено следствие, — рассказала замначальника по воспитательной работе Ольга Рутковская. —

Действительно, такой факт есть: парень со второго курса Академии управления (они у нас тоже живут), предположительно выпал с балкона. С чем это связано, почему, из-за чего? Возможно, были проблемы с учебой. Никто ничего не знает, пока только версии.

Официальное следствие не закончено. Как только оно закончится, расскажут, объяснят. Это здание высокое, балконы переходные открыты, потому что это пути эвакуации. А если их закрыть, пожарные просто не смогут [в случае чего] эвакуировать людей. Поэтому согласно проектно-сметной документации вот так.

По словам собеседницы, для администрации общежития произошедшее стало шоком. Ольга Рутковская говорит, что и она сама «не спала ночь», очень переживала, и воспитательница общежития тоже.

В разговоре она упомянула, что в еще одном общежитии БГЭУ произошел суицид в декабре прошлого года: студент покончил с собой.