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На военных сборах медиков в Витебской области умер призывник

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  • 21.03.2024, 17:03
На военных сборах медиков в Витебской области умер призывник

Что случилось?

В Лепельском районе на военных сборах медиков умер военнообязанный. По информации источника «Еврорадио», у него оторвался тромб.

Чтобы подтвердить эту информацию, журналисты позвонили в несколько военных комиссариатов в Витебской области.

В Лепельском и Оршанском комиссариатах ответили, что не «располагают такой информацией и не обязаны её распространять».

После этого журналисты обратились в Витебский областной военкомат, в котором сотрудница подтвердила смерть военнообязанного медика. Женщина посетовала, что эта ситуация «наделала очень много шума», и за более подробной информацией посоветовала обратиться к исполняющему обязанности начальника военкомата.

Он, в свою очередь, также не отрицал факт смерти призывника и рассказал, что «есть человек, который занимается этими вопросами [смертью], и будет лучше поговорить с ним».

Напомним, в белорусской армии 11 марта 2024 года началась проверка боевой готовности соединений и воинских частей. Как сообщала пресс-служба Минобороны, в ходе проверки запланировано передвижение военной техники, а также призыв военнообязанных из запаса.

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