Наталья Радина: Когда трудно, воспоминайте Полину Шарендо-Панасюк 1 21.03.2024, 20:21

Наталья Радина

Сегодня политзаключенная встречает четвертый день рождения подряд в неволе.

Сегодня — день рождения политзаключенной, активистки гражданской кампании «Европейская Беларусь», матери двоих сыновей Полины Шарендо-Панасюк.

Это уже четвертый день рождения подряд, который брестская Жанна Д’арк встречает за решеткой. В настоящий момент Полина находится в женской колонии №24 «Заречье».

Главный редактор Charter97.org Наталья Радина напоминала о героизме и стойкости политзаключенной.

«Когда трудно и уходит вера, вспоминайте Полину Шарендо-Панасюк. Четвертей год в тюрьме в чудовищных условиях, более 200 суток в штрафном изоляторе, избиения, пытки голодом, холодом, психушкой, отсутствие медицинской помощи при тяжелом хроническом заболевании. А она держится, борется даже там, полна достоинства, уверена, что права и верит в победу.

Сегодня у Полины день рождения. Всегда помню о тебе, родная, и надеюсь, что скоро обниму», – написала Наталья Радина на своей странице в Facebook.

Напомним, Полина Шарендо-Панасюк была задержана 3 января 2021 года. С тех пор она находится за решеткой.

Поддержать политзаключенную можно по адресу: Полина Сергеевна Шарендо-Панасюк, ИК № 24. 247526, ул. Производственная, 44, г. п. Заречье, Речицкий район, Гомельская область.

Отметим, что ранее сайт Charter97.org в рамках проекта «Железные люди Беларуси» сделал большое интервью с Полиной Шарендо-Панасюк. Его можно прочитать здесь.