«Зарплата составляет $2,5 - $3 тысячи» 22.03.2024, 12:00

Как белорусам стать дальнобойщиком в Польше.

В Польше ощущается нехватка водителей-дальнобойщиков. Спрос на транспортные услуги и грузоперевозки растёт, в то время как количество водителей остаётся на прежнем уровне. По оценкам Польского института автомобильного транспорта, транспортные компании испытывают значительный дефицит профессиональных кадров: в стране не хватает от 150 тыс. до 200 тыс. водителей грузовых автомобилей.

MOST поговорил с представителем одной из автошкол в Варшаве о перспективах профессии водителя-международника, заработках в сфере грузовых перевозок и о том, какие шаги нужно предпринять, чтобы начать карьеру дальнобойщика в Европе.

— Многие эмигранты рассматривают возможность пойти в дальнобойщики. Насколько эта профессия открыта для тех, кто только приехал в Польшу, и на какую зарплату они могут рассчитывать?

— Дальнобойщик — это профессия, позволяющая практически любому водителю, который годен по медицинским показаниям, быстро начать зарабатывать хорошие деньги. Высококвалифицированных специалистов на европейском рынке грузоперевозок действительно немного, и они востребованы всегда. В эмиграции, особенно на первых порах, не имея каких-то сверхнавыков, найти достойную работу не так просто. Особенно с уровнем дохода, позволяющим содержать семью. Для водителей, которые переехали в Европу или только планируют, обучение на дальнобойщика — это отличный шанс для легального, хорошо оплачиваемого трудоустройства. Заработок водителя-международника, который прошёл стажировку и начал ездить самостоятельно, начинается в среднем от 2200 евро. Это лучше, чем идти работать на склад или завод, где платят максимум 4000-6000 злотых в месяц.

— Какими навыками и личными качествами должен обладать водитель-международник?

— Ответственность, усидчивость и стрессоустойчивость. С этими качествами человек будет комфортно себя чувствовать в дальних поездках. Основным навыкам, необходимым для работы в Европе, мы обучаем в нашей автошколе, а остальные скиллы приобретаются уже непосредственно на рабочем месте.

— Как польские транспортные компании относятся к водителям из Беларуси?

— Польские транспортные фирмы берут белoрусов очень охотно. Они считаются ответственными и порядочными работниками.

— Какие документы требуются водителю для работы в Европе?

— В первую очередь водителю нужны права категории С или СЕ, которые позволяют управлять грузовым транспортом. Если человек находится не в Польше, ему потребуются приглашение от работодателя и рабочая виза. Прежде чем приступить к работе, нужно получить номер PKZ (Profil Kierowcy Zawodowego. — Прим. MOST), чип-карту для тахографа, пройти медицинский осмотр и психотесты. Для работы дальнобойщиком в европейских странах водителю также понадобится сертификат безопасной перевозки грузов — код 95. Этот обязательный документ подтверждает профессиональную квалификацию. Он выдаётся только после пройденного обучения. В нашей автошколе существуют два курса, обучающих на код 95 — длинный и короткий.

— Как водителю понять, какой ему нужен курс — длинный или короткий?

— Это очень просто. Водителю нужно взять права и посмотреть, когда ему выдана категория С. Если после 9 сентября 2009 года, то ему нужен длинный курс, продолжительность которого составляет 30 дней. За это время он изучает теорию и практику: работу с документами, элементы парковки, тахограф, крепление груза, сцепку-расцепку и прочее. Практика в нашей автошколе проходит только на современных грузовиках не старше пяти лет — Scania, Volvo, DAF. В конце водителя ждёт экзамен, который можно сдавать на русском языке. Экзамен оплачивается отдельно и сдаётся в WORD (Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego) — это местная организация вроде белoрусского ГАИ.

Если категория С выдана до 9 сентября 2009 года, то водителю нужен короткий курс. Он длится пять рабочих дней, а при наличии ADR — три дня. В него входит получение PKZ, психотест, медосмотр, теоретический курс. Короткий курс не предусматривает практических занятий и сдачи экзамена.

Код 95 действует пять лет, потом нужно пройти курс заново. Короткий курс как раз подходит водителям, которые окончили длинный курс более пяти лет назад.

— Может ли водитель, получивший код 95, самостоятельно трудоустроиться в других странах ЕС?

— Да, многие так и делают. Просто в Польше есть возможность пройти обучение и сдать экзамен на русском языке. В Германии, например, чтобы получить такой же сертификат, нужен уровень немецкого как минимум В1. И обучение там стоит довольно дорого, от 5000 евро. Конечно, в разных европейских компаниях могут быть свои особенности трудоустройства. Для оформления украинцев потребуется один пакет документов, для белорусов — другой. Но в целом польский пластик котируется по всей Европе, работать с ним можно везде.

— К работе можно приступать сразу после окончания курса?

— После окончания курса и сдачи экзамена водитель едет домой и около месяца ждёт изготовления пластиковой карты код 95. За это время он приводит свои дела в порядок и готовится ехать на стажировку. Когда карта готова, человек приезжает в Польшу и приступает к стажировке. Поначалу его на рабочем месте обучает более опытный водитель. Стажировка длится около месяца и она, конечно же, оплачивается.

— Насколько легко водителю-международнику легализоваться в Польше?

— На старте мы при необходимости помогаем с приглашением и открытием рабочей визы (эти документы позволят пересечь границу и начать обучение в школе). После получение пластика, вопросы по легальному пребыванию в стране берет на себя работодатель. Спустя три месяца работы водитель может подаваться на временный ВНЖ и затем перевезти в Польшу членов семьи. Дальнобойщикам легализоваться в Европе очень просто. Они официально получают зарплату, которая составляет примерно 10-12 тыс. злотых ежемесячно. Не каждый менеджер банка может похвастаться таким доходом. С высокой зарплатой банки охотно дают кредиты, а компании легко оформляют лизинг. В последние годы в Польше поменялось законодательство, и варианты, когда работодатель платит на карту оклад, а премии даёт на руки, уже невозможны. Сейчас компании переводят работникам всю заработанную сумму на карту.