Лукашенко отказался выражать соболезнования родным хоккеиста своей команды 22.03.2024, 12:59

3,136

Действительно ли Кольцов был так близок к нему?

UDF обратил внимание, что после трагической гибели в США хоккеиста и тренера Константина Кольцова руководитель Беларуси не направил соболезнования его родным.

Между тем многие СМИ отметили, что хоккеист выступал за команду диктатор. Так может быть равнодушие Александра Лукашенко можно объяснить тем, что информация об этом факте сильно преувеличена?

Кольцов много лет помогал побеждать Лукашенко и его младшему сыну

Константин Кольцов завершил профессиональную карьеру хоккеиста из-за травмы осенью 2016 года. Практически сразу после этого талант, сыгравший более 100 матчей в НХЛ, попал в любительскую команду Лукашенко, куда любят приглашать бывших известных игроков.

В начале 2017 года Кольцов помог команде Лукашенко в очередной раз выиграть проводимый в Минске международный Рождественский турнир любителей хоккея. В госСМИ писали:

«Столь сильного состава, к которому присоединился выступавший в сильнейших клубах НХЛ и КХЛ и недавно завершивший карьеру Константин Кольцов, команда, пожалуй, давно не собирала».

С 2017 года Кольцов постоянно играл за команду Лукашенко. Он был одним из лучших ее бомбардиров и некоторое время разделял лавры с первым вице-президентом НОК Андреем Асташевич.

Когда последний из-за обвинений в коррупции из дружины был изгнан, во многом благодаря Кольцову Лукашенко и его младший сын становились победителями турниров.

Конец 2020 года. После матча команды Лукашенко с представителями Брестской области Кольцов получил от министра спорта приз лучшему игроку

В начале 2020 года госСМИ представляли Кольцова как одного из лидеров команды Лукашенко. Хоккеист давал комментарии, нахваливая Рождественский турнир. Он заявлял, что эти соревнования «подарок для всех бывших профессионалов» и что со временем турнир может превратиться в чемпионат мира среди ветеранов хоккея.

В 2020 году Кольцов поддержал власть

Более того, хоккеист и тренер не просто гонял шайбу вместе с Лукашенко и его младшим сыном. Кольцов поддержал диктатора во время протестов в 2020 году.

В ноябре, когда акции протеста еще продолжались, хоккеист сыграл за команду Лукашенко против Гродненской области и подписал провластное письмо спортсменов, которой создали в пику обращению тех атлетов, которые выступили против насилия против мирных граждан и нарушений закона.

«Мы трудимся для того, чтобы побеждать на спортивных аренах, а не на политических аренах, поэтому, в принципе, я за то, чтобы не агитировали против спортсменов. Я знаю, что сейчас много критики в адрес спортсменов, поэтому я за то, чтобы спорт был вне политики», – объяснил свое решение Кольцов.

В следующем 2021 году он высказывал недоумение, почему у Минска отняли проведения хоккейного чемпионата мира.

На гибель Кольцова отреагировал бывший руководитель Федерации хоккея Беларуси и тренер команды Лукашенко Дмитрий Басков:

«Константин был одним из безусловных лидеров нашей сборной, талантливым прогрессивным тренером, ярким игроком команды президента, его всегда ценили и уважали тренеры и партнеры по команде… Тяжело и несправедливо, когда такие люди уходят так рано. Выражаю искренние соболезнования родным Константина и всему белорусскому хоккейному сообществу».

Но сам Лукашенко выражать соболезнования родным Кольцова не стал…