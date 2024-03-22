FT: США призвали Украину прекратить удары по российским НПЗ 35 22.03.2024, 15:32

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В Вашингтоне боятся роста мировых цен на топливо.

Вашингтон призвал Киев прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру России, поскольку удары беспилотников по нефтяным объектам могут привести к росту мировых цен на топливо, рассказали Financial Times три осведомленных источника.

По их словам, США неоднократно предупреждали Украину о возможных последствиях атак дронов по российским энергообъектам. В частности, своей обеспокоенностью американские чиновники делились с сотрудниками Службы государственной безопасности Украины (СБУ) и Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины. Обе структуры постоянно расширяют собственные программы беспилотников для нанесения ударов по российским целям на суше, на море и в воздухе.

Несмотря на это, атаки на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), терминалы, склады и хранилища нефти в последние месяцы усилились. На этом фоне в Белом доме растет разочарование действиями Украины, отметил один из собеседников FT. Это связано с тем, что Россия остается одним из крупнейших мировых экспортеров энергоносителей, несмотря на санкции Запада. Цены на нефть в этом году выросли примерно на 15%, до 85 долларов за баррель, что привело к росту стоимости топлива в США в тот момент, когда президент Джо Байден начинает свою кампанию по переизбранию.

Также в Вашингтоне опасаются ответа России на удары Украины. В Вашингтоне считают, что может пострадать энергетическая инфраструктура, на которую опирается Запад, в том числе трубопровод «Каспийского трубопроводного консорциума» (КТК). Через него, в частности, осуществляются поставки нефти из Казахстана. В 2022 году Москва несколько раз прекращала его работу.

«Ничто не пугает действующего американского президента больше, чем рост цен на топливо в год выборов», — отметил президент консалтинговой компании Rapidan Energy и бывший советник Белого дома по энергетике Боб МакНелли.

По данным представителя военной разведки в Киеве, с 2022 года произошло как минимум 12 нападений на крупные российские НПЗ, из которых девять — в этом году. Также пострадали несколько терминалов, складов и хранилищ.