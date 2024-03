У российских нефтяников возникли рекордные проблемы с продажами дизтоплива 1 22.03.2024, 20:28

Это случилось после санкций против «теневого флота» Путина.

Российские нефтяные компании испытывают нарастающие сложности с экспортом дизельного топлива на фоне санкций США против танкеров «теневого флота» и проблем с расчетами через банки Турции, Китая и ОАЭ.

По состоянию на 17 марта 6,2 млн баррелей дизеля — основного экспортного вида российских нефтепродуктов — находилось в танкерах, дрейфующих в море в ожидании покупателей.

По сравнению с декабрем, когда США внесли десятки танкеров в санкционные списки и усилили контроль за обходом банковских санкций в «дружественных» Кремлю странах, объемы непроданного российского дизеля «в море» подскочили в 4,5 раза, следует из статистики Kpler, которую публикует Bloomberg.

Текущие объемы российского дизеля в «плавучих хранилищах» — рекордные за все время наблюдений (с 2017 года), а довоенные показатели превышают более чем в 10 раз: тогда непроданного топлива в танкерах было 300-600 тысяч баррелей.

На конец 2023 года Россия экспортировала дизеля и газойля на 1,1 млн баррелей в день. Это около 40% совокупного экспорта нефтепродуктов, который достигал 2,7 млн баррелей в сутки и приносил в экономику около $4,5 млрд в месяц, согласно оценкам CREA (Centre for Research on Energy and Clean Air).

Крупнейшим покупателем нефтепродуктов в России была Турция, банки которой резко ограничили операции с Россией в декабре после того, как Минфин США пригрозил с санкциями за поддержку военно-промышленного комплекса РФ. Следом переводы стали блокировать китайские банки, в том числе государственные, а также кредитные организации Дубая, где после начала войны обосновались состоятельные россияне и «дочки» крупных российских компаний.

С октября прошлого года США ввели санкций против 50 танкеров «теневого флота», который Кремль собирал, чтобы возить нефть и топливо в обход западных органичений. В «черные списки» также попали их владельцы, в частности SUN Ship Management D., Hennesea Holdings из ОАЭ, а в январе — «Совкомфлот», крупнейший государственный владелец танкеров, который до войны имел флот из 110 судов, в том числе самый большой в мире по танкерам класса Aframax.