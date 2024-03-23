Что известно про белоруса, тяжело раненного при теракте в «Крокус Сити Холле» 23.03.2024, 16:27

Бобруйчанин может быть не единственным пострадавшим белорусом.

При теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» тяжело пострадал как минимум один гражданин Беларуси. Его зовут Алим Кошеваров. «Зеркало» узнало больше информации о мужчине у его знакомых.

«Гражданин Беларуси находится в крайне тяжелом состоянии, за его жизнь борются медики», — рассказал утром 23 марта посол Беларуси в России Дмитрий Крутой. Его имя также есть в списках пострадавших подмосковного Минздрава, там указано, что Алим Кошеваров находится в московской городской клинической больнице имени Боткина.

Алим Кошеваров родился в Бобруйске в 1981 году, ему 42 года. В его семье было четверо детей — у него два родных брата и сестра, как минимум двое из них продолжают жить в родном городе. Младший брат Алима — известный в Бобруйске видеограф Александр Кошеваров.

Мужчина был женат, но впоследствии, вероятно, развелся. У него есть дочь, которая живет в Бобруйске.

В последние годы Кошеваров живет и работает в Москве. По информации знакомых, в «Крокус Сити Холле» он мог работать охранником.

Действительно, 23 декабря 2023 года он опубликовал в соцсети фотографию из фойе комплекса, на которой он одет в формальный черный костюм и белую рубашку — примерно так и выглядят сотрудники службы безопасности «Крокус Сити Холла». Подобное фото в таком же костюме мужчина размещал и в начале 2020 года.

Если Алим Кошеваров на самом деле был охранником, то мог находиться вблизи входа и попасть под выстрелы террористов одним из первых.

Бобруйчанин может быть не единственным пострадавшим белорусом. Еще одного гражданина нашей страны, по словам Дмитрия Крутого, разыскивают родственники, так как не могут с ним связаться, пока что информации о нем нет.

Напомним, вечером 22 марта неизвестные мужчины, вооруженные автоматами, ворвались в здание крупного концертно-выставочного комплекса «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске (фактически окраина Москвы) перед началом концерта группы «Пикник». Нападавшие начали стрелять еще у входа, затем вели стрельбу по посетителям внутри — как в фойе, так и в концертном зале. Также они, вероятно, устроили поджоги — в комплексе начался масштабный пожар, зал полностью сгорел, в нем рухнула кровля.

Утром 23 марта в СК и ФСБ России заявили о задержании всех подозреваемых в совершении теракта в Брянской области. Утверждается, что «после совершения теракта преступники намеревались перейти российско-украинскую границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне».

По последним данным, известно о 115 погибших. Однако разбор завалов на месте продолжается и число жертв может возрасти.