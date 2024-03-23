В «Крокусе» ликвидировали открытое горение 23.03.2024, 19:43

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Разборы завалов все еще продолжаются.

Открытое горение в «Крокус Сити Холле» ликвидировано, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Напомним, вечером 22 марта неизвестные мужчины, вооруженные автоматами, ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске и открыли огонь. Как раз в то время в концертном зале должно было начаться выступление группы «Пикник».

Число погибших в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 133 человек. Поисковые работы и разборы завалов все еще продолжаются, сообщает Следственный комитет РФ.