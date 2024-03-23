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Юрий Бутусов: Путин совершил ужасный теракт

  • Юрий Бутусов
  • 23.03.2024, 19:56
  • 8,730
Юрий Бутусов: Путин совершил ужасный теракт
Юрий Бутусов

Он убьет столько россиян, сколько нужно для его целей.

Россия проголосовала за войну, и теперь у Путина развязаны руки на все – после выборов Путин совершил ужасный теракт против россиян.

Сценарий старый, который Путин уже использовал при захвате власти – тот самый «рязанский сахар», те сами взрывы домов в Москве, тот же Норд-Ост.

Конечно, террористов всех найдут и убьют, возможно, оставят одного, признающегося, что его готовили в Украине, будут найдены украинские документы.

Путину нужны горы трупов в Москве, чтобы провести новую волну мобилизации в армию, и чтобы никто не посмел уклониться. Чтобы гнать новые толпы на «мясные штурмы».

Чтобы дискредитировать поддержку Украины за границей обвинениями в терроризме и вызвать соболезнования в РФ.

Чтобы обвинить Украину в терроризме и усилить бомбовые удары по украинским городам и оправдывать убийства мирных людей, детей, инфраструктуры. Чтобы записать в террористы весь украинский народ, как в 1999 после взрывов в Москве, в террористы записали всех чеченцев.

Ответ Украины должен заключаться в создании, наконец, четкой стратегии обороны, которая до сих пор у нас отсутствует, немедленном принятии новой системы мобилизации, немедленного проведения реформ в армии на основе опыта двух лет полномасштабной войны.

Идет война за выживание, и Путин показал, что убьет столько россиян, сколько ему нужно для достижения его политических целей. А жизни украинцев Россия считать не собирается вообще.

Юрий Бутусов, Facebook

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