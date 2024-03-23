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Синоптик Дмитрий Рябов: Последняя неделя марта «даст жару»

  • 23.03.2024, 21:04
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Синоптик Дмитрий Рябов: Последняя неделя марта «даст жару»

Будет до +17.

Синоптик Дмитрий Рябов в эфире телеканала ОНТ рассказал, что последняя неделя марта 2024 года в Беларуси «даст жару», уточнив, что воздух прогреется до 17 градусов.

По его словам, в начале недели за погоду в стране будут отвечать атмосферные фронты с Балтийского моря, которые вместе с собой принесут плотные облака. Кроме того, во многих районах пройдут кратковременные дожди, а в ночные и утренние часы возможен мокрый снег и туман. Ветер окажется западный, северо-западный. В понедельник, 25 марта ночью температура воздуха составит от -3 до +3 градусов, днем – от +7 до +10 градусов. Во вторник, 26 марта, воздух прогреется до +11 градусов.

Синоптик добавляет, что уже в середине недели ситуация изменится, отметив, что осадков не ожидается. В утренние часы возможен туман. Ветер окажется южных направлений. В среду, 27 марта, ночью будет от -2 до +3 градусов. Днем ожидается до +12 градусов. В четверг, 28 марта, в Беларуси потеплеет до +15 градусов.

Рябов отметил, что, согласно предварительному прогнозу, в пятницу, 29 марта, будет облачная с прояснениями погода, сказав, про вероятность небольших осадков. Ветер окажется переменных направлений. Ночью температура воздуха составит от -2 до +2 градусов, а днем – до +14 градусов. Он сообщил, что в последние выходные марта сохранится облачная с прояснениями погода. Кроме того, возможны кратковременные дожди. В субботу, 30 марта, ночью ожидается от +3 до +8 градусов, а днем – до +15. В воскресенье, 31 марта, погода и вовсе будет летней – воздух прогреется до +17 градусов.

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