BBC: Двое участников нападения на «Крокус Сити Холл» были убиты 24.03.2024, 9:43

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Один — в зрительном зале.

Источник BBC, знакомый с ходом операции по поиску нападавших на «Крокус Сити Холл», утверждает, что как минимум двое нападавших были убиты. Один в самом зрительном зале, а второй — в Брянской области, где силовики остановили Renault белого цвета.

Паспорт убитого в Брянской области есть в распоряжении BBC, это 30-летний гражданин Таджикистана. «Нам известно имя этого человека, но мы его не публикуем до тех пор, пока у нас не будет уверенности, что его семья знает о его гибели», — пишет издание.

Паспорт ему выдали в управлении МВД по городу Вахдат, который находится в 19 километрах от Душанбе. Какое-то время он жил в Подольске — в 2018 году городской суд Подольска вынес постановление, что он нарушил правила пребывания в Российской Федерации — превысил 90-дневный срок. Его оштрафовали на 5000 рублей и обязали совершить «контролируемый самостоятельный выезд» из России.

Судя по всему, это было не первое правонарушение этого человека: ранее на него было возбуждено исполнительное производство — приставы пытались взыскать с него 2,5 тысячи рублей.

В распоряжении BBC есть также копия документа Шамсидина Фаридуни, видеозапись допроса которого сегодня распространили российские силовики и который был задержан во время операции в Брянской области. Фаридуни родился 17 сентября 1998 года, свой нынешний паспорт получил в Таджикистане в 2021 году, и он был у него действительным до 2031 года.

Напомним, вечером 22 марта неизвестные мужчины, вооруженные автоматами, ворвались в здание Crocus City Hall в подмосковном Красногорске и открыли огонь. По данным СК России, в результате нападения погибли 133 человека.