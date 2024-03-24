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Defense Express: В Черном море осталось только семь десантных кораблей РФ

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  • 24.03.2024, 16:08
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Defense Express: В Черном море осталось только семь десантных кораблей РФ

Включая те БДК, которые были перегнаны с Балтийского и Северного флотов накануне полномасштабного вторжения.

После уничтожения больших десантных кораблей (БДК) Черноморского флота Российской Федерации «Азов» и «Ямал» в Черном море осталось только 7 десантных кораблей РФ. Об этом сообщает Defense Express.

Отмечается, что по итогам сегодняшнего ракетного удара у российских захватчиков в Черном море осталось всего 7 десантных кораблей, и это включая те БДК, которые были перегнаны с Балтийского и Северного флотов накануне вторжения в феврале 2022 года:

1 корабль проекта 11711: «Петр Моргунов» (Северный флот РФ)

2 корабля проекта 1171 «Тапир»: «Николай Фильченков» и «Орск» (оба ЧФ РФ)

4 корабля проекта 775: «Королев» и «Калининград» (оба Балтийский флот), «Георгий Победоносец» и «Оленегорский горняк» (оба Северный флот).

Издание отмечает, что в строю самого Черноморского флота РФ теперь формально остается только два десантных корабля, принадлежащих к проекту 1171 «Тапир», и являются по сути самыми старыми на ЧФ. При этом ранее поврежденные десантный корабль ЧФ РФ проекта 775 «Минск» и аналогичного проекта «Оленегорский горняк» из состава Северного флота - еще в процессе поражения.

Отдельно аналитики обращают внимание на уничтожение центра связи ЧФ РФ. Они утверждают, что вывод из строя главного узла связи может нанести хотя бы временно существенные проблемы с управлением всем ЧФ РФ как объединением стратегического уровня.

«Поскольку здесь речь об управлении одновременно и по «горизонтали» (то есть кораблями и другими составляющими), так и по «вертикали»: в результате изменения системы подчинения Черноморский флот теперь подчиняется не штабу Южного военного округа ВС РФ в Ростове, а Москве при «посредничестве» главнокомандующего ЧФ РФ. То есть Кремлю едва ли не напрямую», - говорится в статье.

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