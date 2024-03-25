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«Беларуская выведка»: Лукашенко в августе может атаковать Литву

  • 25.03.2024, 8:40
  • 3,634
«Беларуская выведка»: Лукашенко в августе может атаковать Литву
иллюстративное фото: ГПСУ

Учения на границе будут лишь нарастать.

Telegram-канал «Беларуская выведка» пишет, что Лукашенко в августе может атаковать Литву:

— Ранее мы предупреждали литовские силы обороны о планировании и скрытых приготовлениях на территории Беларуси. Наши источники в Минобороны сообщают, что в коридорах белорусского Генштаба бродит тезис о приведении ВС РБ в состояние повышенной боевой готовности в августе 2024.

Предварительным важным сигналом станет проведение масштабных учений на участке белорусско-литовской границы. Начатые недавно учения не будут закончены, а лишь будут меняться фазы «проверки боеготовности» с выходом на учения в составе 4-х бригад в июле-августе.

Ранее экс-командир Брестской десантно-штурмовой бригады Валерий Сахащик заявил, что власти России и Беларуси готовят использование ядерного оружия и «блицкриг на Вильнюс».

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