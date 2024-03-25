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Однажды белорусы сбросят своего диктатора

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  • Леонид Невзлин
  • 25.03.2024, 15:43
  • 4,372
Однажды белорусы сбросят своего диктатора

Россия — не друг Беларуси, а ее угнетатель.

Сегодня в Беларуси — День Воли. Это и есть настоящий, а не формальный День независимости. 106 лет назад была провозглашена государственная независимость Беларуси. Белорусские власти этого праздника боятся и всячески пытаются запретить, задавить, ведь диктатор Лукашенко лишил Беларусь независимости и отказывается от суверенитета, подчиняя страну руководству в Кремле.

Я продолжаю верить, что однажды белорусы выйдут из этого порочного круга истории и сбросят своего диктатора. А пока День Воли пусть служит напоминанием: Россия — не друг Беларуси, а ее угнетатель.

Леонид Невзлин, Telegram

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