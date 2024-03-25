«Союз МС-25» с белоруской на борту пристыковался к МКС 5 25.03.2024, 18:36

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Полет занял двое суток, а не три часа, как планировалось ранее.

В субботу белорусская космонавтка Марина Василевская отправилась в космос в составе основного экипажа. Полет занял двое суток, а не три часа, как планировалось ранее. Сегодня, 25 марта, корабль пристыковался к Международной космической станции, пишет zerkalo.io.

В основной состав экипажа 21-й экспедиции вошли белоруска Марина Василевская, уроженец Беларуси и летчик-космонавт «Роскосмоса» Олег Новицкий, а также астронавт NASA Трейси Колдвелл-Дайсон.

Полет к МКС занял двое суток, а не три часа, как планировалось 21 марта. Тогда планировалось, что полет пройдет по сверхбыстрой двухвитковой схеме сближения и займет 3 часа 19 минут. Так как запуск переносился, изменилась баллистическая схема полета, в таких ситуациях переходят на двухсуточную схему полета. Корабль совершил примерно 34 оборота вокруг Земли, а общая продолжительность полета составила около 50 часов.

Напомним, старт экипажа корабля «Союз МС-25» с первой белорусской космонавткой на борту был намечен на 21 марта. Пуск должны были произвести в 16.21, однако в последний момент его отменили. Как объяснял глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, причиной отмена пуска стала «просадка напряжения химического источника тока». Марина Василевская улетела в космос со второй попытки 23 марта.