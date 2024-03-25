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В здании Подляской оперы в Белостоке прошел концерт ко Дню Воли

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  • 25.03.2024, 22:37
В здании Подляской оперы в Белостоке прошел концерт ко Дню Воли

По случаю праздника выступил совместный белорусско-польский оркестр.

В здании Подляской оперы в Белостоке прошел концерт ко Дню Воли. По случаю праздника выступили совместный белорусско-польский оркестр и солисты-белорусы из разных стран.

Как сообщает «Белсат», специальными гостями стали: Илья Сильчуков (баритон, сейчас выступает на сцене Оперы в Бостоне), Юлия Евтуховская (сопрано), Кирилл Кедук (фортепиано), Алексей Ладик (флейта), дирижёр Павел Котла.

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