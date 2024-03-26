Чтобы поставить авто на учет в Беларуси, теперь нужен электронный ПТС 26.03.2024, 6:20

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Как его получить?

«В Беларуси новое правило: чтобы поставить автомобиль на учет в ГАИ, необходимо подготовить электронный «Паспорт транспортного средства» (ПТС)», – рассказали «АвтоГродно» сотрудники компании CarBar, которые занимаются помощью в покупке авто из-за границы. Специалисты подготовили инструкцию.

– Электронный ПТС это новый вид документа который не имеет бумажного носителя, а вся информация хранится в базе данных. Для того что бы его получить необходимо обратиться в «Белтаможсервис», – рассказывает Иван.

В городе Гродно это можно сделать это по адресу Карла Маркса 31 или на «ТЛЦ Брузги», где будет необходимо заполнить физическое заявление.

Важно учитывать что подачей заявления может заниматься только собственник ТС или человек имеющий доверенность.

В доверенности должен быть прописан следующий текст:

«Обращаться за осуществлением административных процедур во все органы, учреждения и организации, с правом ознакомления с материалами по моим заявлениям, участия в их рассмотрении, получать административные решения и иные документы, с правом обжалования административных решений»

Так же нужно предоставить 5 фотографии автомобиля (спереди, сзади, слева, справа и таблички с VIN-номером). В Гродно фотографии принимают в электронном виде с помощью мессенджера Viber. Номер сообщают на месте.

Заявление рассматривают в течении 3-х и более рабочих дней.

– После того как вся информация будет внесена в базу данных, вам придет уведомление. После чего вы можете обратиться в ГАИ и поставить авто на учет, – говорят в CarBar.