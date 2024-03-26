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Глава СБУ: Мы подорвали А-50 в Мачулищах двумя дронами

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  • 26.03.2024, 8:02
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Глава СБУ: Мы подорвали А-50 в Мачулищах двумя дронами

Малюк подтвердил, что за атакой на российский самолет в Беларуси стоят украинские спецслужбы.

Глава СБУ Василий Малюк рассказал о роли спецслужбы в уничтожении самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 на территории Беларуси 26 февраля 2023 года.

В интервью ICTV, опубликованном в понедельник, 25 марта, Малюк отметил, что, кроме ударов по российским НПЗ, у спецслужбы «много трофеев» в виде вражеской ПВО, самолетов, вертолетов, аэродромов «и так далее». Он также рассказал о работе «диверсионного направления» и привел в пример операцию на аэродроме Мачулищи.

По словам Малюка, самолет «диверсионно отработали» двумя ударными дронами, в результате была полностью выведена из строя радиолокационная система.

«Хирургически сработали по антенне [А-50]. Оперативный состав службы на своем сленге ее „сковородкой“ называл», — вспомнил глава СБУ.

26 февраля 2023 года на белорусском военном аэродроме Мачулищи, который использует российская авиация, прозвучали взрывы. Был поврежден самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У ВКС РФ.

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