Поражен корабль «Константин Ольшанский»: обозреватель оценил шансы БДК на «выживание» 3 26.03.2024, 12:18

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Еще одна жертва «Нептуна».

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко прокомментировал поражение российского большого десантного корабля «Константин Ольшанский», о котором стало известно сегодня утром.

Как отмечает Коваленко в Telegram, согласно заявлению спикера Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука, поражение было осуществлено ракетой ПТРК «Нептун», то есть - Р-360. «У данной ракеты возможности эффективного поражения целей водоизмещением 5 тыс. тонн. Ракетный крейсер «Москва», водоизмещением 8 тыс. тонн, был потоплен посредством поражения двумя Р-360. Иными словами, при удачно попадании, у БДК «Константин Ольшанский», полным водоизмещением 4 тыс. тонн, вряд ли останутся шансы на эксплуатацию оккупантами», - отметил аналитик.

Эксперт делает аналогичные выводы насчет разведывательного корабля ближней, дальней морской и океанской зоны проекта 18280 «Иван Хурс». Как уточняет эксперт, хотя эта единица отличается от больших десантных кораблей архитектурой, и его следует рассматривать больше не как объект с водоизмещением 4 тыс. тонн, а как корабль «с критическим показателем 2,5 тыс. тонн».

«Но, что радует не меньше - ПТРК «Нептун» продолжает выполнять задачи. Тот самый ПТРК «Нептун», который некоторые «эксперты» называли бессмысленным и безнадежным», - констатирует обозреватель.