Российские музыканты записали песню и клип памяти Навального 26.03.2024, 13:25

На 40-й день после смерти оппозиционера

Российские музыканты выпустили десятиминутный трек, посвященный Алексею Навальному — на 40-й день после смерти оппозиционера. Песня называется «Памяти Алексея Навального». Клип на нее опубликован на ютьюб-канале «Навальный Live», он снят в стиле анимационного сериала «Рик и Морти», который любил Навальный.

В записи песни приняли участие Noize MC, Вера Полозкова, Земфира, Леонид Парфенов, Влади из «Касты», Артур Смольянинов, Рома Либеров, Максим Покровский, «Порнофильмы», Мириам Сехон, «АлоэВера», Fuze Krec, Саша Гагарин и другие.