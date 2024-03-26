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В РФ танк протаранил пытавшуюся проехать на красный машину

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  • 26.03.2024, 19:14
  • 4,628
В РФ танк протаранил пытавшуюся проехать на красный машину

Инцидент произошел в Нижнем Тагиле.

В Нижнем Тагиле в Свердловской области танк протаранил легковой автомобиль, который пытался проехать на запрещающий сигнал светофора, сообщает портал E1.ru со ссылкой на пресс-службу «Уралвагонзавода», которому принадлежит бронетехника.

Издание показало кадры, на которых легковая машина пытается войти в поворот, но впоследствии останавливается. В этот момент в нее въезжает двигавшийся по прямой танк, пересекавший дорогу.

Авария произошла на месте пересечения трассы с танковой дорогой, по которой перемещается на полигон техника «Уралвагонзавода», отмечает портал. По его информации, в результате удара легковой автомобиль сильно смяло.

Как пояснили в пресс-службе «Уралвагонзавода», танк двигался по специальному проезду в сторону испытательного полигона. Бронемашина поехала на зеленый сигнал светофора, заверили в компании.

Местный портал «Все Новости» также пишет, что водитель легкового автомобиля попытался проехать на красный сигнал светофора. По его данным, пострадала машина Chevrolet Cruze.

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