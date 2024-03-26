В рамках чешской инициативы Украина может получить 1,5 млн снарядов 2 26.03.2024, 20:11

Об этом сообщил глава МИД Чехии.

В рамках инициативы Праги по закупке артиллерийских снарядов для украинской армии Киев потенциально может получить 1,5 млн боеприпасов. Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, как пишет Bloomberg.

Липавский заявил, что в рамках чешской инициативы Украине можно предоставить гораздо больше боеприпасов, чем первоначально было объявлено. Вместо заявленных 800 000 артснарядов Вооруженные Силы Украины потенциально могут получить 1,5 млн боеприпасов.

Глава МИД отметил, что самой чешской инициативы недостаточно для поддержки Украины, а финансирование первых поставок в Украину нужно до того, как отправят грузы.

«Как мы видим, это уже помогает Украине лучше воевать, потому что они знают, что будут иметь свежие боеприпасы, и это изменяет их отношение к использованию имеющихся запасов», – сказал Липавский.