В Беларуси активизировались клещи 27.03.2024, 1:59

В больницы обратились уже 10 человек.

В Беларуси с февраля этого года отмечается активизация иксодовых клещей. Об этом сообщает Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

К настоящему времени зарегистрировано не менее 10 случаев обращений белорусов в больницы. На укусы членистоногих жалуются в Брестской, Гродненской и Минской областях.

В центре отметили, что на протяжении последних пяти лет в Беларуси регистрируется, в среднем, около двух тысяч заболеваний клещевым боррелиозом (болезнью Лайма) и более двухсот случаев клещевого энцефалита в год.

Там также отметили, что из-за глобального потепления «клещевой сезон» в Беларуси увеличился до десяти месяцев и длится теперь с февраля по ноябрь.