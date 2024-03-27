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В Беларуси активизировались клещи

  • 27.03.2024, 1:59
В Беларуси активизировались клещи

В больницы обратились уже 10 человек.

В Беларуси с февраля этого года отмечается активизация иксодовых клещей. Об этом сообщает Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

К настоящему времени зарегистрировано не менее 10 случаев обращений белорусов в больницы. На укусы членистоногих жалуются в Брестской, Гродненской и Минской областях.

В центре отметили, что на протяжении последних пяти лет в Беларуси регистрируется, в среднем, около двух тысяч заболеваний клещевым боррелиозом (болезнью Лайма) и более двухсот случаев клещевого энцефалита в год.

Там также отметили, что из-за глобального потепления «клещевой сезон» в Беларуси увеличился до десяти месяцев и длится теперь с февраля по ноябрь.

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