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«Это настоящий разрывной эффект»

  • 27.03.2024, 9:32
  • 2,092
«Это настоящий разрывной эффект»

Как украинские спецслужбы переиграли российские.

Интервью главы СБУ Василия Малюка произвело «на болотах» разрывной эффект. Что-то не помню, от какого интервью у россиян пригорало больше, пишет политолог Тарас Загороднюк для censor.net.

Вечером интервью вышло на одном из украинских телеканалов, а уже к утру следующего дня карманный суд Кремля в Москве заявил о «заочном аресте главы СБУ».

Что же сказал Малюк в своем интервью, что так «взорвало» россиян?

Во-первых, дело не в словах, а в том, что враг знает – все эти слова подкреплены делами. Служба активно играет против россиян и имеет ощутимые успехи. А они могут отвечать только «заочными арестами».

Во-вторых, в интервью приведен ряд колоритных деталей спецопераций, хотя Малюк и не стал официально подтверждать, что за ликвидацией ряда военных преступников стоит СБУ.

Экс-нардеп Кива закончил свою бездарную жизнь от пуль калибром 9×19 мм после контрольного в голову.

Пропагандист и убийца Татарский получил подарочный бюст, начиненный взрывчаткой.

«Министра внутренних дел ЛНР» Корнета взрывчатка «обнаружила» в барбершопе во время бритья.

А «генпрокурор» так называемой «ЛНР» Горенко в прямом смысле «выгорел на рабочем месте» от 800 грамм пластида.

Военный преступник Прилепин взорвался в авто на противотанковой мине. Он остался жив, но без гениталий.

А кроме ликвидации предателей есть и взрывы на российских НПЗ – одна из ключевых операций последних месяцев. С 1 марта Россия официально полностью остановила экспорт бензина. Также выросли цены внутри страны.

В общей сложности уже совершено 13 успешных атак на российские НПЗ, которые уже на треть сократили экспорт российских нефтепродуктов.

Не следует забывать и о морских победах Украины, которые обеспечили морские дроны Sea Baby и «Мамай». На сегодняшний день уже удалось поразить 11 кораблей России и разблокировать Черное море для кораблей в украинские порты.

Отдельный значительный фрагмент разговора – контрразведка. По данным службы, ликвидировано 47 агентурных сетей только в прошлом году. В их состав входили разнокалиберные предатели – от действующих нардепов до представителей сил обороны.

Как один из примеров ликвидация сети, участники которой, по заданию ФСБ, прошли курсы операторов боевых дронов и планировали уничтожить систему Patriot.

А ведь еще есть «агенты в рясах». Список их преступлений – от госизмены до разжигания межрелигиозной розни. В интервью говорится, что подчиненные Малюка не борются со священнослужителями в целом, у службы возникают вопросы только к тем, кто работает против Украины, прикрывая рясой ФСБшные мундиры.

«Мы никогда не повторяемся и идем на шаг впереди», – заявил Малюк журналистам. Россияне здесь более прогнозируемы. После «заочного ареста» глава ФСБ Бортников требует «объявить СБУ террористической организацией». На что может прозвучать первый риторический украинский вопрос: «И что?»

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