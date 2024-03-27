В 10 км от Минска обнаружен дом с богатой инженерной начинкой и классным интерьером 10 27.03.2024, 12:01

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Что по цене?

Под Минском продается дом, который по праву можно считать образцом технологичности — в его оснащение вложено не мало сил и денег, но результат этого стоил. Тут все современное: мебель и техника, дизайн интерьера. Планировка оригинальная — что вы думаете про умывальники в каждой спальне? Стоит изучить этот объект подробнее, пишет realt.by.

Заинтересовавший нас объект находится в 10-ти километрах от МКАД по Мядельскому направлению, в Сёмково. Место известно своей респектабельной застройкой и неплохой инфраструктурой: магазины, кафе, школа, медпункт, спортзал, сауна, бильярдная, библиотека, СТО и прачечная. Через Сёмково протекает речка Чернявка, а в двух километрах — Минское море. Рядом находятся базы отдыха «Сябры», «Юность» и санаторий «Криница».

Дом представляет собой капитальное строение из керамзитобетона с утеплением стен каменной ватой толщиной 10 см. Межкомнатные перегородки из керамзитобетона, стены санузлов кирпичные. Междуэтажные перекрытия — заводские железобетонные плиты. На крыше — композитная черепица (Metrotile). В крыше установлены мансардные окна Velux с электроприводом.

Фасад выглядит оригинально, отделан в стиле фахверк — с деревянным «скелетом», вставками кирпичной кладки (клинкер) и декоративной штукатуркой.

Общая площадь дома 224 м2. Сбоку дома под общей крышей находится гараж с помещением топочной.

Из него можно попасть в дом — сначала в подсобное помещение и потом в прихожую у парадного входа. Здесь же находится дверь в кабинет. Проходим дальше и попадаем в самое большое помещение дома — кухню-гостиную. Причем зона кухни визуально отделена от общего пространства с камином и панорамными окнами. Из этой части можно попасть на крытую террасу.

Примерно по центру дома находится лестница на второй этаж, под ней разместили санузел и кладовку.

На втором этаже находятся три спальни, санузел и гардеробная (над гаражом). В каждой из них имеется умывальник.

Дом продается с чистовой отделкой. Стиль интерьера современный, лаконичный. Стены и межкомнатные двери-невидимки окрашены в белый цвет. В интерьерах этого дома использовалась плитка Marazzi — в санузлах, топочной, в отделке лестницы, камина, кухонной скинали, крыльца и терраса.

Полы облицованы ректифицированной керамогранитной плиткой. Чем она отличается от обычной? У ректифицированной или, как еще ее называют, обрезной плитки специально обработаны края, имеет идеально ровные торцы, грани и строго заданные размеры. При укладке обычного кафеля из-за закругления краев, между соседними элементами всегда остается значительный зазор, который заполняется фугой. Ректифицированная плитка укладывается встык с зазором всего в 1,5−2 мм, что создает впечатление единой поверхности, без видимых глазу швов.

Потолки первого этажа — гипсокортон под покраску, на втором — дерево.

В санузлах стоят раковины, унитазы, каменная ванна английского бренда Burlington.

Розетки и выключатели во всем доме — Jung (Германия).

Коттедж продается с новой мебелью и бытовой техникой: кухней (салон Порто-Порто), барной стойкой, столовым гарнитуром (дуб) на 8 персон, 2 раковины Zorg, краны L-shaped Grohe, система кипятка с 5-литровым бойлером Grohe Red Duo.

В оснащении имеются винный шкаф 2-зонный, холодильник бесшумный Siemens, микроволновая печь и духовой шкаф Neff с Wi-Fi модулем, плита индукционная, вытяжка, посудомойка трехуровневая Neff, стиральная и сушильные машины.

В гостиной установлена классная открытая угловая каминная топка Brunner. Топку с дровами от помещения отделяет лишь сетка для улавливания искр - когда горит огонь, её не видно.

Отопление в доме на газу. Котельная — высокотехнологичный узел дома. Здесь стоит котёл Vaillant с запасом мощности для бассейна, бойлер ускоренного нагрева Drazice с системой рециркуляции ГВС (в кранах всегда и сразу горячая вода). Тёплый водяной пол сделан на обоих этажах, радиаторы можно найти только под мансардными окнами и в гараже.

Для обвязки котельной использовалась оцинкованные трубы Sanha, для подвода газа — медные.

Водопровод автономный, от собственной скважины. В систему водоснабжения вода подается после водоочистительной станции.

Канализация местная с полем фильтрации.

Подведено оптоволокно, ввод в кабинет. Из него разведено в каждую комнату и террасу. Разведены провода для установки камер видеонаблюдения.

Участок 14 соток огорожен, благоустроен. На нем имеется готовый фундамент беседки, к которому уже подведены вода, электричество, канализация.

Как видим, дом строился основательно, со знанием дела и явно не для перепродажи. И тем не менее, он продается и просят за него не мало — 389 000 долларов.