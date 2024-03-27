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Презентован новый Mercedes G-Class 2024

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  • 27.03.2024, 12:21
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Презентован новый Mercedes G-Class 2024

Как изменился культовый внедорожник.

Появились официальные фото Mercedes-Benz G-Class 2024. Внедорожник прошел фейслифтинг и будет официально презентован на автошоу в Нью-Йорке, а впоследствии поступит в продажу по цене от 122 800 евро. О нем рассказали на сайте Mercedes-Benz.

Новый «Гелендваген» не слишком изменился внешне и сохраняет классический дизайн. Узнать Mercedes G-Class 2024 можно по измененной решетке радиатора, также у него новые фары, фонари и бамперы. Mercedes-AMG G63 традиционно выглядит более агрессивно.

В салоне установлен новый руль и изменен дизайн центральной панели. Новый «Гелендваген» 2024 года получил улучшенную мультимедийную систему MBUX, которая теперь может освещать внедорожные параметры вроде данных компаса или высотомера. Появились и улучшенные камеры кругового обзора, которые позволяют смотреть «сквозь капот».

Mercedes G-Class 2024 получил новые двигатели, дополненные 48-вольтными «мягкими» гибридными установками на 20 л. с. В Mercedes G500 вместо V8 установили 3,0-литровую 449-сильную турбошестерню. Она не только мощнее, но и экономичнее — 10,9 л/100 км в смешанном цикле.

3,0-литровый турбодизель у Mercedes G450d теперь развивает 367 л. с. и потребляет 8,7 л/100 км. У Mercedes-AMG G63 4,0-литровая турбовосьмерка сохранена: она по-прежнему развивает 585 л. с., но благодаря гибридной установке также стала экономичнее — 14,7 л/100 км.

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