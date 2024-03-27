«У Лукашенко очередное весеннее обострение» 27.03.2024, 15:39

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Белорусы отреагировали на слова диктатора про «космическую державу».

На днях диктатор Лукашенко заявил, что «мы действительно стали космической державой». По мнению диктатора, белорусы «потихоньку «лапти» сбрасывают и надевают нормальную обувь».

Читатели сайта Charter97.org резко отреагировали на слова узурпатора. Приводим некоторые их комментарии:

«Следующий этап — отбросить коньки».

«Правильнее сказать: при Луке мы сбрасываем лапти и надеваем кирзачи».

«Благодаря такому уроду, как ты, Лукашенко, мы из развитой в 90-ые годы республики превратились в страну третьего мира! А все эти цацки — космос, АЭС, дворцы — построены на чужие деньги. Так что закрой свою варежку и не вякай».

«У агрофюрера очередное весеннее обострение. Будет что изучать психиатрам, а хватит на несколько томов по психиатрии».

«Будучи транзитной страной (Европа-Азия), мы могли как в Швейцарии жить, а неработающие по 2000 евро получать. И кататься по всей Европе».

«Я совсем запутался. Космическая держава? Разве эта ракета сконструирована и построена в Беларуси?».

«Горбатого только могила исправит».

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