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«У Лукашенко очередное весеннее обострение»

  • 27.03.2024, 15:39
  • 1,566
«У Лукашенко очередное весеннее обострение»

Белорусы отреагировали на слова диктатора про «космическую державу».

На днях диктатор Лукашенко заявил, что «мы действительно стали космической державой». По мнению диктатора, белорусы «потихоньку «лапти» сбрасывают и надевают нормальную обувь».

Читатели сайта Charter97.org резко отреагировали на слова узурпатора. Приводим некоторые их комментарии:

«Следующий этап — отбросить коньки».

«Правильнее сказать: при Луке мы сбрасываем лапти и надеваем кирзачи».

«Благодаря такому уроду, как ты, Лукашенко, мы из развитой в 90-ые годы республики превратились в страну третьего мира! А все эти цацки — космос, АЭС, дворцы — построены на чужие деньги. Так что закрой свою варежку и не вякай».

«У агрофюрера очередное весеннее обострение. Будет что изучать психиатрам, а хватит на несколько томов по психиатрии».

«Будучи транзитной страной (Европа-Азия), мы могли как в Швейцарии жить, а неработающие по 2000 евро получать. И кататься по всей Европе».

«Я совсем запутался. Космическая держава? Разве эта ракета сконструирована и построена в Беларуси?».

«Горбатого только могила исправит».

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