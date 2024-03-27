«У Лукашенко очередное весеннее обострение»
- 27.03.2024, 15:39
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Белорусы отреагировали на слова диктатора про «космическую державу».
На днях диктатор Лукашенко заявил, что «мы действительно стали космической державой». По мнению диктатора, белорусы «потихоньку «лапти» сбрасывают и надевают нормальную обувь».
Читатели сайта Charter97.org резко отреагировали на слова узурпатора. Приводим некоторые их комментарии:
«Следующий этап — отбросить коньки».
«Правильнее сказать: при Луке мы сбрасываем лапти и надеваем кирзачи».
«Благодаря такому уроду, как ты, Лукашенко, мы из развитой в 90-ые годы республики превратились в страну третьего мира! А все эти цацки — космос, АЭС, дворцы — построены на чужие деньги. Так что закрой свою варежку и не вякай».
«У агрофюрера очередное весеннее обострение. Будет что изучать психиатрам, а хватит на несколько томов по психиатрии».
«Будучи транзитной страной (Европа-Азия), мы могли как в Швейцарии жить, а неработающие по 2000 евро получать. И кататься по всей Европе».
«Я совсем запутался. Космическая держава? Разве эта ракета сконструирована и построена в Беларуси?».
«Горбатого только могила исправит».