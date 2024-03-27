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Ученые воссоздали внешность Николая Коперника

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  • 27.03.2024, 19:21
Ученые воссоздали внешность Николая Коперника

Единственный автопортрет польского астронома был уничтожен пожаром в 1597 году.

Ученые воссоздали внешность польского ученого Николая Коперника, жившего более 400 лет назад. Реконструкция дает представление о том, как выглядел астроном и математик в момент своей смерти — он скончался в возрасте 70 лет в 1543 году. Об этом пишет Daily Mail.

Главной проблемой для исследователей стало то, что до наших дней не сохранилось ни одного прижизненного изображения ученого. Единственный его автопортрет был уничтожен пожаром в 1597 году, тогда как все дошедшие до настоящего времени портреты Коперника были сделаны уже после его смерти.

Таким образом, многие годы не было точного представления о том, как именно выглядел автор гелиоцентрической системы. Разрешить этот вопрос взялся главный автор исследования, бразильский эксперт по графике Сисеро Мораис.

Для реконструкции лица он обратился к помощи компьютерной томографии останков Николая Коперника. Поскольку череп сохранился не полностью, сначала специалисту пришлось в цифровом формате реконструировать его. После этого Мораис приступил к непосредственному воссозданию внешности, для чего он также использовал современные компьютерные технологии реконструкции лиц по останкам.

Примечательно, что окончательное изображение ученого оказалось действительно похожим на его сохранившиеся портреты.

Николай Коперник — польский астроном, математик и автор гелиоцентрической системы мира, произведшей революцию в мире науки. Согласно теории ученого, Солнце находится в центре Вселенной, тогда как Земля вращается вокруг него. Теория Коперника противоречила официальной геоцентрической позиции и взглядам католической церкви, из-за чего работы исследователя долгое время находились под запретом. 24 мая 1543 года Коперник скончался в возрасте 70 лет.

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