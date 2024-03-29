В Новой Зеландии король маори призвал признать наличие личности у китов 1 29.03.2024, 1:09

И дать им права, как у людей.

В Новой Зеландии предложили дать китам такие же права, как и людям. Такую декларацию подписал король коренного народа этой страны маори Тухеитиа Потатау Те Фероферо VII, сообщает местный портал Voxy.

Таким образом он намерен защитить этот уязвимый вид. «Звук песни нашего предка стал слабее, его среда обитания находится под угрозой, поэтому мы должны действовать сейчас», — сказал король маори.

В документе отмечается, что необходимо признать наличие личности у китов и, соответственно, все неотъемлемые ее права. В их числе — свобода передвижения, выражение своей уникальной культуры, а также право процветать в здоровой окружающей среде.

Такая декларация появилась в результате усилий инициативы Hinemoana Halo Ocean Initiative, которая также обдумывает создание фонда защиты океана для крупных млекопитающих.

К слову, в Новой Зеландии ранее приняли законы, предоставляющие правовой статус природным объектам, таким как реки и горы, которые важны для народа маори. Например, вулкан горы Таранаки и река Уонгануи на Северном острове Новой Зеландии получили статус личности в 2017 году и рассматриваются этим народом как «предки», которые имеют духовное значение.