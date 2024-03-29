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Андрей Санников: Латушко фальсифицировал в посольстве, комбриг Сахащик — у себя

  • 29.03.2024, 8:51
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Андрей Санников: Латушко фальсифицировал в посольстве, комбриг Сахащик — у себя

Лидер «Европейской Беларуси» объяснил, за что критикует Тихановскую и ее окружение.

В интервью «Радыё Рацыя» лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», кандидат в президенты Беларуси на выборах 2010 года Андрей Санников обосновал, почему нельзя отменять санкции против режима Лукашенко, рассказал, почему не принимает участия в акциях по прекращению экспорта Беларуси и за что критикует Тихановскую и ее окружение.

Во время разговора был затронут вопрос отмены санкций в обмен на освобождение политзаключенных. По словам Андрея Санникова, с такой инициативой выступает «группа вокруг Тихановской».

По словам политика, сейчас санкции работают не до конца. «Зерно идет. Польша и Литва — самые жесткие критики режима Лукашенко. С ними товарооборот в Беларуси на первых местах в Европе. Пока не будут закрыты эти дыры, не начнут работать настоящие санкции, нельзя о них говорить. Это такой аргумент, который мы слышим каждый раз, когда они (страны Запада —ред.) вводят санкции.

Ввели санкции, они поработали два года, а потом предлагают их снять. Это то, что и Путин, и Лукашенко хорошо знают. Что Запад устанет от своих же санкций и начнет их снимать. Нельзя сейчас этого допускать».

Сейчас в Варшаве возле правительственных зданий проводятся акции с призывом к польским властям перекрыть экспорт Беларуси. Но Андрей Санников в них не принимает участия. Почему он не присоединяется?

«Я пока что не вижу алгоритма, который будет работать. Я не против этой акции. Но я не буду присоединяться. Потому что, во-первых, я другим занимаюсь. Во-вторых, у меня есть «Европейская Беларусь». Мы обсуждали, что для нас приоритет.

В-третьих, попытки по перекрытию движения, что были, ни к чему не привели. Были какие-то пиар-акции. Поэтому, когда я разговаривал с организаторами акций, я сказал, что нужны какие-то договоренности с польской стороной. Сейчас это происходит», — заявил лидер «Европейской Беларуси».

Андрей Санников также отметил, что его приглашали на конференцию «Шлях да Волі», которая состоялась в Киеве в конце ноября 2023 года. По словам политика, конференция была не консолидацией, а попыткой определенных людей, которых он не захотел называть, «пустить пыль в глаза, показать, вот мы здесь создали центр, который будет всем управлять».

«А кто управлял [конференцией]? Украинцы. Которые у меня доверия не вызывали, потому что среди них были те, кто требовал репараций от Беларуси. Ну, как я могу там участвовать? Я не могу участвовать в том, в чем я не работал с самого начала и чего я не понимаю», — заявил политик.

Андрей Санников обратил внимание, что Латушко во время своей работы послом Беларуси в Польше был председателем избирательной комиссии на участке, который располагался на территории посольства. И таким образом участвовал в фальсификации выборов — преступлении, не имеющем срока давности.

«Председатель Избирательной комиссии отвечает за цифры и он — первая, а может и главная инстанция, которая фальсифицировала выборы. Латушко фальсифицировал, комбриг Сахащик — у себя фальсифицировал.

И если вот окружение состоит из людей, которые этот режим создали, как я могу думать, что какие-то изменения с ними могут быть связаны? Они обеспечили поражение революции и сейчас делают все, чтобы ничего не происходило в Беларуси», — заявил лидер «Европейской Беларуси».

«Кстати, тот человек, который сейчас занимается паспортом, он сам признался, что два раза работал в комиссии, которая фальсифицировала выборы. Ковалевский. Ну что такое паспорт? Как можно людям врать? Ну ничего не выйдет из этого», — добавил Санников.

«Но эта сеть, раскинутая через план «Перамога», «Рабочы рух», разные «Голоса», разные боты, «Кадровые резервы», тот же паспорт, подставляет людей. Мы же знаем, что аресты происходят в Беларуси. И как бы они не отрицали, это все связано с их деятельностью. Вы слышали, чтобы они извинились? Они же все отрицают. Я не могу молчать в этой ситуации. Дайте мне результаты», — заявил политик.

Андрей Санников утверждает, что его критика работает: «Иногда начинают что-то делать под влиянием моей критики».

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