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Бессмысленные стоны Пескова

  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 29.03.2024, 9:25
  • 3,672
Бессмысленные стоны Пескова

В Кремле хотят снять с себя ответственность.

«Информация была неконкретной», - раздаются оправдания со стороны высших и подчиненных лиц о данных, переданных спецслужбам России разведкой Соединенных Штатов о готовящихся в стране терактах.

И вот выходит статья в «Нью-Йорк Таймс», где в ответ сказано то, что и так было понятно: американские спецслужбы не передали всю имевшуюся информацию, опасаясь раскрыть источники получения разведданных.

Бессмысленный Песков в ответ сообщил, что к этому надо относиться с осторожностью. Это верно лишь в том смысле, что непонятно, что именно было известно Соединенным Штатам. Не исключено, что ничего конкретного.

Но вообще, странные претензии к США. Ни одна спецслужба не будет ставить под удар свои источники. Российская, британская, американская – неважно какая. Здесь даже не имеет значения, что российские руководители записали США во враги. И союзной стране информацию будут передавать с большой осторожностью.

Думаете, Бортников и другие не знают этой азбуки? Конечно знают. Их упреки имеют лишь одну цель – снять с себя в ответственность в глазах российского общества.

Телеграм-канал «СерпомПо»

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