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Гомельские чиновники получили по три года колонии

  • 29.03.2024, 11:12
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Гомельские чиновники получили по три года колонии

За превышение власти.

Глава Железнодорожного района Александр Сиваков и его заместитель по экономическим вопросам Наталья Жук были задержаны в начале 2023 года прямо на рабочих местах.

Чиновникам инкриминировали превышение власти или служебных полномочий (ч. 3 ст. 426 УК). По этой статье можно получить от 3 до 10 лет заключения.

Как стало известно, Сиваков и Жук получили минимально возможные сроки. Им присудили по 3 года заключения, пишет nashaniva.com.

Александр Сиваков возглавлял администрацию Железнодорожного района Гомеля в 2019-2023 годах. Перед этим в 2010-2017 годах руководил государственным предприятием по содержанию дорог «ГорСАП». Был депутатом Гомельского городского совета депутатов, а также членом избирательных комиссий.

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