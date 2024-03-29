«Наверняка кому-то и было материально тяжело, но никто не возражал» 29.03.2024, 11:38

Сколько платят родители школьников за выпускные в регионах.

Выпускные балы — горячее время для флористов, ведущих, фотомастеров, визажистов и других продавцов счастья. В какую сумму обходится праздник прощания со школой? Об этом родители выпускников могилевских учебных заведений рассказали mogilev.in.

Прямые и косвенные расходы на выпускной

Татьяна готовит к получению аттестата своего сына-лицеиста. Как будет проходить праздник и, соответственно, в какой бюджет он выльется, родители решали еще в октябре прошлого года. Тогда и определились, что выпускной вечер обойдется в 700 рублей. Сумму по желанию родителей можно было разделить на четыре взноса, и многие воспользовались такой возможностью: рассрочка в несколько месяцев помогла смягчить финансовый удар по семейному бюджету.

Родители, говорит Татьяна, сумму расходов на выпускной восприняли спокойно: «Наверняка кому-то и было материально тяжело, но никто не возражал. Скорее всего, постеснялись».

В 700 рублей входят аренда зала для вручения аттестатов и самого выпускного вечера, цветы, подарки учебному заведению, ленты, украшения в классе и стол для выпускников. Родители могут прийти только на торжественную часть, а если захотят отметить событие в неофициальной обстановке, им предоставлена полная свобода действий, но только не с детьми. Поэтому родители еще думают, собираться компаниями для похода в ресторан или нет.

Выпускной фотоальбом сыну Татьяны обошелся примерно в 190 рублей. Это сам альбом, аренда фотозон и 4 фотосессии. Причем одна из фотосессий проходила за пределами Могилева. Днем не все родители могли туда отвезти своих детей, поэтому вызывали для них такси — это тоже расходы. Татьяна их относит к косвенным, которые в общую сумму не входят, но могут вытянуть прилично денег.

Татьяна покупала сыну костюм в Польше, он обошелся в 700 рублей. Туфли, галстук, рубашку удачно подобрали из имеющегося гардероба.

Планирование бюджета на выпускной начали за год

У Натальи сын — выпускник одной из средних школ Могилева. В их классе планирование мероприятия началось еще в конце прошлого учебного года. Праздник будет проходить в два этапа. Торжественная часть запланирована в самой школе, неофициальная часть — в ресторане. Итого за все 800 рублей. Ресторан, ведущие, украшение зала и фейерверк обходятся родителям в 650 рублей плюс дополнительно 150 рублей на цветы, подарки школе и т.д. — это затраты на официальную часть.

Родители могут приходить в ресторан с детьми за дополнительную плату — 130 рублей с каждого.

Фотоальбом выпускнику обошелся в 80 рублей. Парень категорически отверг предложение купить ему костюм, поэтому остановились на демократичном варианте: белая рубашка, джинсы и белые кроссовки. Все это уже есть, но, возможно, джинсы будут покупать новые.

Наталья говорит, что деньги они тоже вносят частями. С рассрочкой суммы расходов выглядит терпимо. В родительских чатах были возмущения, что праздник обходится дорого. В итоге те, у кого не было возможности или желания платить, отказались от участия в неофициальной части выпускного.

Выпускной для девочек: половина бюджета уходит на мейкап

Ирина готовит к выпускному дочь. Праздник в лицее тоже пройдет в два этапа. Торжественная часть состоится в самом учебном заведении, так называемая ночная часть — в одном из ДК на следующий день.

Общие затраты на выпускной составят 500 рублей, и они в основном касаются развлекательной программы: питание, шоу, салют и т.д. Дополнительный взнос по 40 рублей идет на букеты и т.п. Родителям на неофициальную часть можно приходить. Это обойдется в 100 рублей с человека.

За фотоальбом с тремя фотосессиями заплатили 150 рублей.

Одна из главных статей расходов на выпускной, со слов Ирины, — это одежда и прическа. Дочери уже купили платье на торжественную часть (460 рублей) и туфли (250 рублей). На второй день выбрали брючный костюм за 250 рублей. Его еще предстоит купить, как и бижутерию, которая обойдется минимум рублей в 50.

На прическу (120 рублей) и макияж (100 рублей) записывались еще в январе. Так как выпускной будет проходить два дня, соответственно, эти расходы удваиваются. Ирина говорит, что так рано пришлось бронировать время, потому что накануне выпускных записаться на мейкап очень сложно и это уже будет стоить совершенно других денег. Например, только макияж с выездом на дом в июне обойдется в 250 рублей.

Разногласия среди родителей по поводу стоимости выпускного, со слов Ирины, тоже были, но несколько иного характера. Особенно ожесточенно возмущались те, кто считал выпускной очень дешевым. Некоторые родители готовы отдать и полторы тысячи долларов за мероприятие, и они считали, что названные родительским комитетом суммы только унижают их детей. Для других же, не имеющих лишних денег, и такие расходы нельзя сказать, что незаметны. Но в итоге компромисс сумели найти.