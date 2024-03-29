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Задержанного брестчанина, который посещал суды над политзаключенными, привозили в больницу на скорой

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  • 29.03.2024, 12:06
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Задержанного брестчанина, который посещал суды над политзаключенными, привозили в больницу на скорой
Виталий Чопик
Фото: ПЦ «Вясна»

Со следами сильного избиения.

Задержанного в Бресте наблюдателя за судами над политзаключенными привозили в больницу «со следами сильного избиения», сообщает правозащитный центр «Вясна».

По данным правозащитников, мужчину зовут Виталий Чопик. Ему 40 лет. Он посещал судебные заседания по политически мотивированным уголовным делам.

Как отмечают в ПЦ «Вясна», силовики к нему нагрянули в начале марта. После задержания мужчину доставили в больницу на скорой «со следами сильного избиения, а цвет лица Чопика был желтым».

12 марта над брестчанином состоялся суд по административному делу. Ему вменялось неподчинение сотрудникам милиции. Как следует из решения суда, на заседании Чопик сказал, что за минуту открыл двери ГУБОПиК для обыска, но силовик на это заявил, что громко требовал открыть дверь 20 минут. Обыск в квартире брестчанина проводился в рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 361−1 (Создание экстремистского формирования или участие в нем).

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