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В Минске появилась вакансия с необычным требованием

  • 29.03.2024, 12:48
В Минске появилась вакансия с необычным требованием

Платить обещают почти 4500 рублей.

Что обычно требуется от претендента на должность? Ответственность, трудоголизм, обучаемость, адаптируемость. А в Минске ищут сотрудника, среди требований к которому значатся «безграничные денежные амбиции». Платить обещают почти 4500 рублей. Вакансию заметило агентство «Минск-Новости».

В вакансии ищут ученика мастера по ремонту компьютеров. Среди плюшек, положенных ремонтнику «железа», — покрытие расходов на бензин: работа предусматривает постоянные выезды, о чем сразу же предупреждают. Оплатят и такси (по тарифу «эконом»), и топливо, если человек будет путешествовать на авто компании. Плюс при необходимости предоставят жилье, если соискатель иногородний.

Зарплата завязана на проценте и рассчитывается после каждого заказа. Фраза «процент от продаж» — это часто кот в мешке, но уже следующим пунктом успокаивают: стабильный ежедневный поток заказов — в количестве 3−5 штук.

Что нужно делать? Ремонтировать компьютеры и ноутбуки, настраивать ПО. В списке обязанностей значится «продажа услуг компьютерного мастера». Опыт работы не требуют и обещают бесплатно обучать как онлайн, так и непосредственно на практике. Безвозмездно, что приятно.

Ну и, собственно, требования, которые привлекают внимание.

Те самые безграничные денежные амбиции — раз. Знать «начинку» компьютеров и ноутбуков, типовые неисправности и иметь ровные руки для устранения этих неисправностей — два. Грамотность, коммуникабельность и умение найти общий язык с любым человеком — три. Без бумажной работы не обойтись, поэтому отчеты сдавать тоже придется.

График работы достаточно обтекаемый. Указано «полная занятость, полный рабочий день», но плавающие выходные — не больше трех дней в неделю — гарантируют.

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