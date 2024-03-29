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Сырский назвал роковой город для россиян

  • 29.03.2024, 12:48
Сырский назвал роковой город для россиян
Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ рассказал, что там происходит.

Харьков может стать для войск РФ роковым городом, если те снова попытаются его оккупировать. В настоящее время там проводятся масштабные комплексные мероприятия по усилению обороны.

Об этом «Укринформу» заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Комментируя вопрос о рисках повторного наступления РФ на территорию Харьковской области, Сырский отметил, что в настоящее время принимаются все меры по адекватному реагированию на такую вероятность.

«На сегодняшний день проводим большой комплекс работ по фортификационному оборудованию территорий и позиций, устанавливаем комплексную систему заграждений, проводим планирование применения наших войск в случае таких действий», - отмечает главнокомандующий ВСУ.

Он напомнил, что у украинских сил обороны уже есть опыт боевых действий в Харьковской области. Тогда удалось просчитать действия противника и освободить значительную ее часть.

«Именно тогда произошел масштабный обвал российского фронта. Если россияне двинутся туда снова, Харьков станет для них роковым городом», - подчеркнул Сырский.

В то же время он отметил, что следующие возможные действия по обороне могут сильно различаться из-за уникальности каждой отдельной ситуации на поле боя.

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