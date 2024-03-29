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Что можно и нельзя делать в Пасху: самые важные традиции белорусов

  • 29.03.2024, 13:53
Что можно и нельзя делать в Пасху: самые важные традиции белорусов

Это уникальной праздник, когда религиозные обряды переплетаются с народными обычаями.

Пасха («Вялікдзень») — один из самых важных в Беларуси христианских праздников. Это уникальное время, когда религиозные обряды переплетаются с народными традициями. На протяжении веков было создано множество обычаев, многие из которых сохранились до наших дней. Журналисты telegraf.news собрали главные традиции белорусов: что можно, а что категорически нельзя делать на Пасху?

Накануне Светлого воскресения белорусы тщательно готовились к празднику: убирали двор и дом, вымывали пол, обязательно сами мылись в бане, держались строгого поста.

В субботу в «красном» углу вешали на иконы, а на окна-чистые занавески. Белорусы красили яйца в сваренной луковой шелухе, готовили праздничные блюда — куличи, творожную паску, колбасы, жареное мясо и другие. По прошествии поста все это есть было можно. Еду приносили в храм (и до сих пор приносят), чтобы освятить.

Красное пасхальное яйцо воспринималось как символ вселенной, «спасенной кровью Христа», пролитой на Голгофе. Для белорусской национальной традиции также характерны расписанные и разрисованные яйца.

Как рассказал фольклорист Руслан Козловсиий, еще в дохристианской традиции их клали под порог амбара перед первым весенним выпасом животных, закапывали в поле в первую борозду, чтобы зерно было хорошим, а также для защиты от злой магии колдунов.

«Валачобнікі»

Козловский также отметил, что на Гродненщине обязательным было хождение «валачобнікаў». Они заходили во дворы и исполняли песни под окнами, одобряя хозяина, его жену и детей. Среди записей 1891 года Сергея Карского (не путать с Евхимом Карским) на севере Гродненщины можно увидеть следующие песенные строки:

Добры гаспадару, васол дачакаўшы,

Дай табе Божа, добры гаспадару,

Сыны гадаваці й дамы будаваці,

Лічыць тысячамі, даваць мільёнамі.

Твае добры дзеткі, як у полі кветкі…

В народе верили, что такое посещение деревень и хозяйств будет способствовать урожайности, плодовитости животных, защитит дома от молнии, а зерно летом от града.

Хозяева одаривали их подарками: крашеными яйцами, пирогами, «пальцампиханными» колбасами и деньгами.

Фольклорист Владимир Сысов утверждал: «в мировой традиционной культуре «валачобныя» песни до сих пор сохранились и зафиксированы только у белорусов, что характерно подчеркивает национальную особенность нашего культурного наследия».

Христосование

Кстати, здороваться на Пасху не принято, надо говорить «Христос воскресе!» и отвечать «Воистину воскресе!» (На белорусском — «Хрыстос уваскрос! Сапраўдны ўваскрос!»). При этом нужно целоваться три раза. Приветствовать друг друга таким образом также было принято и последующие сорок дней, другими словами «христосоваться».

Умывание яйцом и битки

Согласно традиции, если вы принесли с церкви освященное яйцо, его нужно положить в воду, а потом умыться в ней. Раньше девушки даже гладили этим яйцом лицо, чтобы быть красивыми и здоровыми.

Первое что по обычаю ели за праздничным столом — освященное яйцо. Его разрезали на кусочки, и каждый член семьи должен был съесть один. Потом белорусы играли в битки, чтобы проверить, чье яйцо крепче. В некоторых регионах яйца катали — если катившееся с бугорка яйцо сбивало другое, то игрок забирал его себе.

Считается, что яйцо – знак вечности, бессмертия и бессмертия человека. Это еще и начало новой жизни. Яйцо также является символом весеннего пробуждения природы.

Что нельзя делать на Пасху?

По обычаю, в первый день Пасхи (да и всю пасхальную неделю) нельзя одалживать и брать в долг деньги, это считается плохой приметой.

Заметать в доме на Пасху тоже запрещено.

Также белорусы не выбрасывали скорлупу от сваренных яиц. Ее закапывали в поле и на грядках, подмешивали в семена. Также скорлупой отпаивали больных людей и домашних животных.

Скорлупу от первого съеденного на Пасху яйца хранили в доме. Люди верили, что она может защитить дом от молний и пожаров.

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