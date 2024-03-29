Лукашенко все чаще включает заднюю 29.03.2024, 14:31

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Диктатора одолевает страх.

Смелый в высказываниях перед внутрибелорусской аудиторией, диктатор на самом деле очень боится резкой реакции соседей.

Александр Лукашенко любит прибегать к воинственной риторике, чтобы запугать всех вокруг: общество, демократические силы, подчиненных, а также соседние страны, входящие в ЕС и оказывающих противодействие диктатору.

Однако в последние годы вместе с повышением градуса угроз руководитель Беларуси все чаще «включает заднюю передачу», опасаясь резкой реакции соседей.

А бояться есть чего: масштабные экономические санкции и закрытие ряда погранпереходов с Польшей и Литвой показали, что граничащие с Беларусью государства готовы на сильные ответы диктатору.

UDF перечисляет несколько примеров последнего времени, когда Лукашенко вынужден был «включать заднюю».

Об «экскурсии» вагнеровцев в Польшу

После того, как бойцы ЧВК «Вагнер» после неудавшегося мятежа оказались на территории Беларуси, Лукашенко стал использовать этот факт, чтобы оказать психологическое давление на соседние государства.

Летом прошлого года во время встречи с Владимиром Путиным руководитель Беларуси заявил: «Нас стали напрягать вагнеровцы. «Хочется на Запад. Разрешите нам». Говорю, вам зачем на Запад? «Ну, сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув».

Напомним, что в Жешуве расположен аэродром, на который поставляется военная техника и вооружения, поставляемые Украине странами Запада. Но уже через неделю Лукашенко отказался от своих слов.

«Вдруг, слышу недавно, взбесилась Польша, что якобы сюда идет какой-то отряд, аж 100 человек. Никаких отрядов ЧВК «Вагнер» в 100 человек сюда (к белорусско-польской границе – UDF) не перемещалось. А если перемещались, только для того, чтобы передать боевой опыт бригадам, которые сосредоточены в Бресте и Гродно», – отметил Лукашенко.

И добавил:

«Находясь под Осиповичами, в центре Беларуси, эти ребята никуда не стремятся. Они привыкли выполнять приказ».

О полном контроле над ядерным оружием на территории Беларуси

Год назад появились сообщения, что Россия разместит тактическое ядерное оружие в специальном хранилище на территории Беларуси. Лукашенко поспешил заверить, что в таком случае контролировать его будут белорусские власти.

«Все будет по закону и по правилам. Бесконтрольного оружия в Беларуси нет и быть не может. Поэтому управлять всем тем, что есть в Беларуси, будем мы здесь», — сказал Лукашенко, намекая таким образом, что соседним странам нужно его бояться.

Сначала это заявление опровергли в Кремле, а спустя несколько месяцев и сам Лукашенко, рассказавший, что ему все же нужно будет согласовать действия с Путиным.

«Вот часто слышу: «А, вот это российское оружие без России он не применит». Слушайте, если начнется война, я что, буду смотреть по сторонам?! Да нет. Снял трубку — где бы он ни был, он позвонил — я снял трубку, в любой момент. Даже вот сейчас. Поэтому, ну в чем проблема согласования какого-то там удара? Это не вопрос!», – сказал Лукашенко.

Отметим, что несмотря на все заявления руководителей Беларуси и РФ доказательств размещения тактического ядерного оружия в нашей стране до сих пор нет. Не исключено, что это «информационно-психологическая специальная операция».

А даже если ТЯО в Беларуси разместили, трудно представить, что россияне разрешат Лукашенко его контролировать.

О провокации во время саммита НАТО в Вильнюсе

Лукашенко постоянно рисует из НАТО коварного врага, который буквально мечтает подчинить себе Беларусь и с которым нужно быть готовым на самые решительные действия.

Но накануне саммита НАТО в Вильнюсе Лукашенко поспешил умыть руки, отметив, что ни белорусские силовики, ни вагнеровцы никаких провокаций не планируют.

«Нет, мы не собираемся ни к каким провокациям. Но если бы нам нужна была провокация, так у меня на западном направлении тысячи военных. Только команду дай – они любую провокацию организуют. Но нам это не нужно. Зачем нам эта провокация? Что она даст? Ну, пугнем мы их в Вильнюсе, и что? В ответ получим. Поэтому нет никакой необходимости», – успокоил соседей Лукашенко.

О возможной военной агрессии против стран НАТО

О высказывании насчет возможной экскурсии вагнеровцев в Польшу уже упоминалось. Было и другое громкое заявление. Осенью прошлого года в газете «Вечерний Минск» была опубликована статья со словами первого заместителя секретаря Совета безопасности Павла Муравейко о том, что Минск «имеет все основания» для агрессии против Литвы, чтобы обеспечить транзит белорусских товаров.

Вероятно, подразумевался захват так называемого Сувалкского коридора, который отделяет Беларусь от Калининградской области РФ.

После появления на этой неделе слухов о возможном нападении на Вильнюс, Лукашенко посчитал нужным выступить 26 марта с опровержением.

«Дурь полная. Мы не собираемся на них нападать. Мы выстраиваем здесь систему защиты. Они ждут это. Они провоцируют нас, чтобы мы хоть как-то им ответили…

Нам чужого не надо, но свое не отдадим. Вот наша логика. Нам не надо эта война», – отметил Лукашенко.