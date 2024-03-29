В Вилейке будут выпускать сыры с белой плесенью 1 29.03.2024, 19:19

На молочном заводе строят новый цех.

На Вилейском молочном заводе, который работает с 1949 года, строят новый цех по выпуску сыров с белой плесенью. Подробности на пресс-конференции рассказала начальник отдела качества Минского молочного завода №1 Наталья Колядич.

Вилейский завод является производственным участком столичного молочного завода. Представитель предприятия отметила, что их завод станет первым в Беларуси, кто наладит производство высокомаржинального товара. Наталья Колядич рассказала, что технология производства сыра с белой плесенью была разработана в Институте мясо-молочной промышленности еще в 2015 году, но попытки реализовать этот проект прежде были неудачными.

Кроме того, в Вилейке модернизируют и другие цеха, в частности, по производству йогурта и детского питания.